En Dijon alucinaron con el Unicaja: "No vi aún esta temporada a un equipo defender así 40 minutos"

"La JDA cae en Dijon ante un terrible Unicaja", es el titular de la página web del club francés al que el conjunto malagueño ganó este miércoles en la Basketball Champions League. "El ogro de la competición", se incidía. La exhibición del cuadro de Ibon Navarro impactó en la ciudad francesa. Y el Dijon ha jugado, y ganado, ante dos equipos de Euroliga como Mónaco y Asvel en la competición doméstica.

"Perdimos por 21 puntos, no hay mucho que decir. El Unicaja estuvo muy serio en intensidad. No vinieron con la mentalidad adecuada el año pasado y nosotros les dominamos. Pero tipos como Thomas (ex Mónaco), Kravish (que jugó aquí con el Galatasaray) y otros sabían que aquí era difícil. Salieron muy agresivos. Es uno de los mejores equipos de la BCL junto con el Tenerife y todavía no he visto un equipo capaz de defender así durante 40 minutos esta temporada. Cuando Perry y Díaz presionan así al portador de la pelota, todo es menos fácil. No teníamos la ventaja en ningún lugar del campo", afirmaba Nenad Markovic, entrenador del equipo francés y con muchos años como jugador en España.

Robin Ducote, el joven e interesante exterior francés que fue de los más destacados también señalaba que el "Unicaja Málaga es un equipo muy bueno, que defendió muy fuerte desde el principio para anotar puntos fáciles y ganó confianza. Estuvimos detrás todo el partido y contra un equipo de este nivel, eso no perdona. Contra el Mónaco y el Asvel habíamos mantenido la intensidad, jugamos limpio en ataque y pudimos responder físicamente, pero aquí sufrimos en ataque y en defensa", afirmaba, al tiempo que destacaba también con respecto a la defensa muy agresiva a Holston que "a David todos lo conocen, siempre hubo un gran defensor sobre él. Estaba asfixiado, nunca tuvo 2 centímetros para él, tenía a alguien encima todo el tiempo y eso hizo que él estuviera cansado”.