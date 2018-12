Jaime y Alberto coinciden: “Nos pasaron por encima”

Voz baja, caras largas y discurso severo. La puerta del vestuario del Unicaja tardó algún minuto más de lo habitual en abrirse para la comparecencia de sus jugadores tras la contundente derrota ante el Baskonia. Jaime Fernández y Alberto Díaz no ponen paños calientes y coinciden en una expresión clara: "Nos pasaron por encima".

"Nos pasaron por encima desde el minuto uno con el parcial de 0-10 y no fuimos capaces de entrar en el partido. Por más que quisimos jugar con intensidad no jugamos cómodos, no pudimos compartir el balón y en la otra pista ocurría al contrario. Es de esos días en los que no te entra ni te sale nada bien", aseguraba Jaime para Cope Málaga.

Insiste el escolta en esa marcha de más que tuvo el Baskonia: "Estuvieron más intensos que nosotros, jugaron mucho mejor y hay que aprender de esto porque no podemos jugar de la manera que hemos jugado". En este sentido, profundiza que ahora es el momento de ver la verdadera cara del Unicaja: "Cuando va bien es muy bonito entrenar, estamos todos contentos y de risas, pero en los momentos difíciles es cuando se muestra la fortaleza del grupo y cada uno tiene que sumar en esto".

Alberto Díaz repite las palabras del madrileño para definir lo ocurrido. "Nos pasaron por encima y hay que asumirlo. Pusieron más energía, estuvieron más físicos y eso no lo podemos permitir", apunta el base malagueño, que señala también cierta falta de garra: "No tuvimos ese punto de dureza física, de intensidad, de energía, y equipos como este hacen que te pases a la derrota rápido".

"Queríamos intentar remontar, pero al ver que las cosas no salen, entre esa frustración y esa ansiedad de intentar recuperar, pasa factura", comenta Alberto sobre la segunda parte, donde el equipo pareció bajar los brazos, y lamenta la opción de empatar con Baskonia y Real Madrid (10-3): "No aprovechamos la oportunidad, sabíamos que lo era, pero qué vamos a decir que no sepamos".

En lo personal, eso sí, sensaciones positivas para Alberto, que asegura sentirse mejor: "Voy poco a poco encontrando el ritmo. Cada vez me encuentro mejor y creo que vamos en el buen camino".