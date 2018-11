Jaime Fernández: "Creemos en el baloncesto de nuestro entrenador"

Le van las cosas bien a Jaime Fernández en Málaga. Cuando el Unicaja acometió su fichaje se esperaba una buena respuesta, pero ciertamente está mejorando las expectativas con un tremendo inicio de temporada. En una profunda e interesante entrevista en la web de la Eurocup, el base hace un repaso a la actualidad del equipo. Con un tono madura y reposado, Jaime habla de las expectativas, la progresión y la fe en Casimiro.

"Las cosas van bien para nosotros. Creemos en el baloncesto de nuestro entrenador. Es un entrenador muy exigente e incluso cuando ganamos nos pide que juguemos al máximo nivel. Hemos estado cómodos jugando en casa y también hicimos buenos partidos fuera. Estoy feliz con las victorias que tuvimos, pero tenemos que seguir", decía Jaime Fernández hablando en clave Eurocup.

Jaime relataba cómo fue la canasta ganadora en Turín. "Fue la jugada que Luis Casimiro dibujó en el tiempo muerto. Recibí la bola de Carlos e hice un movimiento que me sale natural, que está totalmente integrado en mi juego. Después fui capaz de acabarlo con una bomba que entró. Después en defensa usé mi intuición, toqué el balón y fue suficiente para parar a Tony Carr y que no tirara. Ayudé al equipo en esas dos acciones que suelo hacer y que fueron correctas", resumía el madrileño..

Afronta esta semana el Unicaja al Rytas. "El partido de Vilnius fue un poco raro para todos y no salimos a la pista con la energía que se supone que debemos tener en una competición tan competitiva como la Eurocup", relata Jaime: "Al final, puedes ganar a cualquiera pero también perder con cualquier. Tienes que respetar a tus contrarios. Fue una llamada de atención para que diéramos el 100% y jugar con energía, que es lo que necesitamos para ganar. Ya es una motivación jugar en el Martín Carpena, pero al mismo tiempo, tras perder contra ellos, es una cuestión de orgullo también. Todos los partidos son importantes, pero en este caso ellos nos ganaron antes y no queremos ser fáciles de batir para nadie.

Profundizó Jaime en su progresión como jugador. "Las cosas me están saliendo bien. Siempre creí en mi trabajo duro y ahora tengo más experiencia. Soy tranquilo en el baloncesto. Alcancé un buen nivel de madurez y las cosas funcionan. Soy capaz de ayudar al equipo también en otros aspectos, como la defensa, cuando mis tiros no entren como hasta ahora. Lo hago bien en ataque, pero quiero también ayudar con mi energía en defensa", afirmaba.

También destacó el escolta, ahora base, la impotancia de la temporada en Andorra para su evolución. "Sin lugar a dudas, mi año en Andorra fue crítico y obtuve mucho de él. Me hice más maduro viviendo solo, lejos de mi ciudad, y centrado exclusivamente en el baloncesto. Dejé mi zona de confort en Madrid; me sentí bien, muy cómodo, pero quería más. Quería mantener el crecimiento y experimentar lo que estoy haciendo ahora. Fue un movimiento muy bueno para mí, muy positivo. No era fácil, especialmente al principio, pero obtuve rédito al esfuerzo", prosiguió.

También se refirió a su referente baloncestístico, Juan Carlos Navarro. "Fue un ídolo baloncestístico para mí. Siempre veía sus partidos y fue un jugador que me hizo disfrutar del baloncesto. Estoy orgulloso no sólo de verlo, sino también de tener la oportunidad de jugar contra él. Estudié sus movimientos y después de verle tantos partidos copié muchos de ellos. Es un jugador elegido, uno en su especie, que me dio mucho como jugador de baloncesto. Le deseo lo mejor", decía con admiración.

Sobre las expectativas del equipo en la Eurocup, Jaime señalaba que "el siguiente partido es el más importante de la temporada. Es una cuestión dura porque todo puede cambiar en el play off. Incluso con eso, es verdad que hay muchos equipos fuertes en la Eurocup esta temporada. Lokomotiv Kuban, Alba Berlín, Unics Kazan, Valencia Basket. Cualquier equipo puede llegar ahí y encontrar el ritmo adecuado. Todo puede ocurrir".

"Creciendo como jugador llegué a un club grande y exigente, pero me lo tomo con calma. Soy consciente de que el equipo tiene grandes retos cada temporada, pero eso no cambia para mí. Tengo que mantenerme disfrutando del baloncesto. No siento presión", prosiguió el madrileño.

Cuestionado por repetir la fórmula del título de 2017, Jaime Fernández recalcó que "la única clave es ir paso a paso. Tenemos que sobrevivir en la temporada regular, pasar al Top 16 y llegar a los play off. Tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar la Eurocup, pero por encima de todas, necesitamos continuidad en el trabajo, estar concentrados durante la temporada, en la que pasaremos momentos duros. Es por lo que Luis insiste en dar el 100% cada día y esto es lo que necesitamos hacer todo el año. El siguiente día es el más importante de la temporada. El siguiente partido es más importante que el previo. Tenemos que estar concentrados para alcanzar los momentos decisivos en la mejor forma posible".