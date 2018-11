Jaime detalla la cocina de su 'bomba'

Una gesto técnico delicioso en forma de bomba de Jaime Fernández permitió al Unicaja salir airoso del avispero de Turín. Un triunfo importante, el cuarto seguido en Eurocup, con múltiples nombres, pero con una figura que sobresale. Es la del madrileño, que volvió a ser el mejor de los de Casimiro. Repartió el protagonismo, pero supo encontrar su hueco para brillar. Terminó con 19 puntos (7/8 en tiros de dos) y cinco asistencias para 23 de valoración para además firmar la acción culmen de la noche.

"En el saque me costó un poco poner el balón en juego y ya cuando recibí y vi que no podía penetrar volví para atrás y justo me metió la mano y me dio tiempo para penetrar y pude finalizar bien. Son acciones que son parte de mi juego y salió bien", explicó de la cocina de la jugada, que era lo que había dibujado Casimiro en su pizarra.

Los malagueños tuvieron que ganar el partido en dos ocasiones. Se diluyeron tras una primera parte espléndida ante un Fiat Turín que quemaba sus últimos cartuchos en Europa. "La segunda parte no estuvimos bien, pero aún así conseguimos la victoria que es lo que nos importa. Tenemos que seguir mejorando. Sumar fuera de casa para seguir avanzando en la Eurocup era vital para nosotros", dijo Jaime, también clave en la última defensa: "La toqué en defensa y tiraron un tiro malo. Pude estar rápido y hábil también en esa acción".