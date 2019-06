Más buenas noticias tras acabar la temporada. Se oficializó la continuidad de Suárez, se pactó la renovación de Milosavljevic y hay acuerdo total para firmar un nuevo contrato entre el Unicaja Baloncesto y Jaime Fernández. El jugador madrileño firmó por tres temporadas el verano pasado, pero su rendimiento y la situación de mercado ha propiciado que se renegocie para beneficio de las dos partes. En abril ya se informaba de una reunión en Málaga de Quique Villalobos, su agente, con la dirección del club. En las últimas semanas se perfiló y cerró el acuerdo.

El rendimiento de Jaime Fernández ha satisfecho plenamente a responsables técnicos y al Consejo. Ha caído de pie en el club y la ciudad. Aunque en su segundo tramo de temporada estuvo algo mermado por problemas físicos, la conclusión es que es un jugador más sobre el que construir proyecto. Ha sido máximo anotador y asistente de la plantilla esta temporada.

Jaime era uno de los jugadores con sueldo más bajo de la plantilla de esta temporada. En el acuerdo al que se llegó para ficharle se detraía de sus emolumentos la cantidad que el Unicaja abonó para liberar su contrato con el MoraBanc de Andorra. Ahora se revisará en consecuencia con su rendimiento. Se aumentará su ficha, se ampliará el vínculo hasta 2022 y se elevará la cláusula de rescisión hasta el millón de euros. La posibilidad de que esté en el Mundial de China también hacía aconsejable renovarle antes. Jaime Fernández permanecerá en Málaga unos días más hasta avanzar en su recuperación y seguramente firmar su nuevo contrato y después se desplazará a Madrid.

Una buena noticia, pues, porque Jaime podía ser una pieza codiciada en el mercado. Clubes de Euroliga han seguido su evolución. En las direcciones deportivas de los grandes de España hay informes suyos. "Tengo contrato, estoy a gusto en Málaga, me gustaría estar muchos años. Sé que el club está contento conmigo, de ahí no puedo pasar. Me gustaría estar muchos años aquí, es lo que puedo decir", decía Jaime Fernández el pasado jueves a la salida de su reunión con Carlos Jiménez, sin querer mojarse demasiado y aún convaleciente de la lesión que se produjo en la última jugada del partido ante el Valencia y que le tendrá unas semanas parado.

"Siempre se cambian piezas, el grupo es bueno, me da la sensación de que no se van a cambiar muchísimas piezas, pero no tengo ni idea, es trabajo de Carlos. Yo ahora intentaré recuperarme y en el año que viene", decía Jaime cuando se le cuestionaba si sería bueno que continuaran jugadores de esta plantilla.

"Hay que estar orgullosos de la temporada, es una buena temporada, hemos competido. El sabor de boca es que podíamos haber estado mejor en momentos decisivo de la temporada, que no hemos estado. No me quiero excusar, pero hemos tenido mala suerte con las lesiones. Pero hay que aprender de esta temporada, podemos hacerlo mejor", era el balance que hacía Fernández sobre el año recién acabado: "Me esperaba competir por todos los títulos, hemos llegado a los cuartos de la Copa, Eurocup y Liga. Al llegar ahí hemos tenido mala suerte, no hemos estado. Yo me llevo una lección. Es la primera vez en mi carrera que he estado tan cerca de pelear de verdad por los títulos, de competirlos. Lo tenemos que aprender".

"Quizá con Alba y Valencia aquí para rematar y la Copa han sido los momentos peores. El otro rival también juega y tiene mérito. Tenemos que aprender y quedarnos con esto y poder cambiarlo en otros años. Quiero quedarme con la sensación que nos quedamos tras la Copa, te quedas con malos momentos para resarcirte. Me lesioné encima, quiero borrar eso", proseguía Fernández.

Sobre su año particular, Jaime resumía: "Hice un buen inicio, muy cómodo, con mucha confianza, bien físicamente. Pegué un pequeño bajoncillo pero otra vez estaba bien cuando me lesioné en la Copa. Me costó recuperar el ritmo y las sensaciones, pero me encontré de nuevo a buen nivel en este tramo final. Esto es un proceso de aprendizaje, no me había lesionado nunca y tengo que aprender a gestionar mejor las lesiones. Hay que seguir ayudando todo lo que pueda para seguir hacer buenos años".

De fondo, el sueño de ir a China. Jaime está en la mente de Sergio Scariolo para ir, de hecho el seleccionador se refería a él en este periódico la semana pasada. "El verano se presenta para recuperarme tres-cuatro semanas y entrenar para si me llaman de la selección. Me ilusiona muchísimo, es un sueño jugar un Mundial, ojalá Scariolo piense que pueda ayudar al grupo. Voy a prepararme como si me fueran a llamar, aunque no lo sé", sentenció Fernández, que seguirá de verde un tiempo más.