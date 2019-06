Carlos Suárez es el tercer jugador con más partidos disputados con el Unicaja, con un total de 347, hace cuatro semanas superó a Fran Vázquez y se queda solo detrás de dos jugadores malagueños que jugaron muchas temporadas en el Unicaja como son Berni Rodríguez (que suma 683 partidos) y Carlos Cabezas (505).

Además, en las clasificaciones históricas del equipo malagueño es el tercer jugador con más rebotes (con 1453 se ha quedado a dos del segundo que es Fran Vázquez), además del cuarto en valoración (3.378), y el quinto en minutos disputados (7.370) y en tiros libres convertidos (577).

Carlos Suárez se mostró "muy contento de estar aquí por séptimo año consecutivo. Cuando llegué nunca pensé ni por asomo que iba a estar tanto tiempo y esto significa que he hecho las cosas bien. Me acuerdo de la presentación con Eduardo, el actual presidente, que yo venía con mucha ilusión y un poco de cara de miedo por cambiar mi zona de confort que era Madrid pero ahora sé que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Estoy adaptado y superfeliz, he encontrado la felicidad aquí en Málaga".

Suárez también tuvo palabras para la afición. "Nos dan alas, nos dan una energía extra, todo el mundo que viene al Carpena me lo dice. Esta motivación extra la hemos visto muchas veces y esperamos que siga. Espero que sigan vienendo a apoyar al equipo igual que lo han hecho en los buenos momentos pero sobre todo en los malos. Yo espero dar el maximo en los entrenamientos y en los partidos para estar mucho más tiempo en el Unicaja", sentenció.