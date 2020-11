"Jaime ha reactivado el grupo"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha hablado antes del partido de Eurocup contra el Metropolitans 92 y ha centrado su discurso de previa en las cualidades del equipo francés que ha evolucionado en las últimas semanas de competición: "Jugamos contra un equipo que ha crecido desde que jugó aquí, tiene tres victorias, está similar a nosotros y por lo tanto es un partido muy importante. Tenemos que pensar, como hacemos las últimas semanas, solamente concentrarnos en el partido independientemente de cómo nos vaya y la clasificación. Hacer bien el trabajo y hacer todo lo posible para trasladar a la cancha todo lo que hemos trabajado y seguir adelante".

Para el manchego, hay algunos puntos clave a resaltar en el entramado galo: "Ellos tienen jugadores muy peligrosos en ataque: buenos penetradores, jugadores que pueden generarse tiros por si mismos, muy buenos tiradores, tienen buenos pasadores. Es un equipo completo que está con una muy buena dinámica, jugando muy bien en Eurocup y consiguiendo victorias. Es un equipo muy completo, han crecido a nivel de juego colectivo en este tramo de Eurocup que llegamos".

Pero otro de los temas que ha explicado Casimiro ha sido cómo ha sentado en el equipo el retorno de Jaime Fernández después de recuperarse de su lesión de larga duración: "Con Jaime lo que hemos ganado ha sido reactivar el grupo, ha dado mucha alegría la entrada, los compañeros le estaban esperando. Desde Zaragoza ha sido todo mejor química si cabe. Él se está encontrando con las sensaciones, vamos poco a poco, el propósito, además de que él se vaya encontrando mejor, es liberar de esa carga de minutos a Alberto. No hay ningunos minutos pactados, no sé cuanto jugó exactamente en Zaragoza, ayer jugó diez minutos, pero poder ir limando minutos a Alberto y también esperar que Gal [Mekel] empiece a entrenarse con el equipo y entre en la dinámica y a partir de ahí hacer la convocatoria pensando en el rendimiento de los jugadores no como ahora que la hemos hecho pensando en las lesiones".

Por último, el entrenador del Unicaja fue cuestionado por los aspectos a mejorar del equipo: "Estamos pensando en el día a día, por momentos hay cosas que hacemos muy bien, otras que debemos mejorar, no tenemos un denominador común, posiblemente, por números, el rebote. Aunque habría que analizar cuantos rechaces de todos los posibles que hay se cogen. Y si el porcentaje es alto, posiblemente los números puedan decir que no estamos reboteando mucha cantidad pero sí un buen porcentaje de los tiros del partido. Hay que vivir en el día a día, crecer en los pequeños detalles que nos hacen mejores en el día a día y pensar sólo en eso. La dinámica que nos ha traído aquí es pensar solamente en el partido siguiente, abstrayéndonos de todo, metiéndonos en la cancha y esa es la dinámica que tenemos que seguir"