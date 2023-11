Jaume Ponsarnau, técnico del Bilbao: "El Unicaja rompe tu identidad"

"Al final siempre hay un punto que depende del rival, a pesar de que hagamos todo lo posible para que el contrario no encuentre su juego. Pero estoy satisfecho del nivel de competitividad. Ante el Joventut estuvimos más sólidos. Queremos encontrar la solidez los 40 minutos. Nosotros no la metimos desde 21 metros… la metió Feliz. Y, ese tiro… Si lo ves entrenar mete ocho o nueve de diez. También dos tiros libres... Es basket y por eso a tanta gente le gusta este deporte", razonaba Ponsarnau, cuyo equipo se ha paseado en la primera fase de la FIBA Europe Cup: "Las victorias de Europa nos hacen que no nos olvidemos de ganar. En lhay mejores equipos de los que nos han tocado. El hecho de tener tanto viaje nos ha hecho perder conectividad entre nosotros". Acerca de las bajas, dijo que"tiene molestias del partido ante el Joventut. Vamos a ver si llega".