Javi Rodríguez marcha a Menorca

El exterior malagueño Javier Rodríguez Jiménez (21 años y 1.92 metros) se convierte en jugador del CB Es Castell de Liga EBA vinculado al Hestia Menorca de LEB Oro para la temporada 2023/2024. El escolta llega a la Isla desde la Universidad de Daytona State, donde estuvo las dos últimas temporadas en un junior college, después de desarrollar su etapa de formación en el Unicaja, pasar por la Get Better Academy checa y haber sido seleccionado por Javi Zamora en varias ocasiones para las categorías inferiores de la selección española. Concretamente, jugó un Europeo sub 16, en el que fue medalla de plata, y un Mundial sub 19 a las órdenes del técnico del equipo menorquín.

Rodríguez llega a Menorca para estar a las órdenes y en plena disposición de Oriol Pagès, y también participar en los entrenamientos del equipo dirigido por Zamora, con la idea de que su progresión acabe llevándole a debutar con el cuadro de Bintaufa.

"Javi es un escolta muy potente físicamente, que puede subir el balón y que tiene una gran capacidad para abrir el campo. Es muy competitivo, derrocha energía y seguro que subirá el nivel defensivo del equipo y sumará un montón de intangibles al grupo. Además, tiene una gran capacidad de trabajo y una excelente educación deportiva. Es un lujo para cualquier equipo poder contar con una persona como él", subraya Zamora, destacando las virtudes del jugador y del acuerdo alcanzado.

Para el director deportivo y entrenador del Hestia Menorca, esta vinculación ejemplifica la voluntad del club de contribuir a aglutinar los esfuerzos e ilusiones del baloncesto menorquín: "Creo que como proyecto es un paso importante y nos da fuerza para seguir buscando sinergias entre los clubes y que podamos entre todos seguir haciendo crecer el baloncesto de la Isla".

"Estamos muy contentos de iniciar el vínculo entre instituciones con la idea principal de sumar energías y encontrar sinergias para que el baloncesto en nuestra Isla siga creciendo. Javi Rodríguez aportará calidad y energía a un equipo que quiere seguir dando pasos hacia adelante año a año. Estamos seguros que podremos aportarle el marco deportivo necesario para que su formación como jugador siga evolucionando adecuadamente", apunta Dani Sastre, director deportivo del CB Es Castell.