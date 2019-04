Pablo León va con España sub 16 y Javier Luque, con la sub 15

Los Guindos sigue nutriendo de jugadores a las diferentes selecciones. Se acerca el verano, tiempo de torneos oficiales, y la última concentración previa será esta Semana Santa en las categorías sub 16 y sub 15. Y en ambos combinados habrá presencia del Unicaja. Pablo León estará con los cadetes de segundo año y Javier Luque con los de primero.

León es habitual con España desde que se pone en marcha el programa de detección de la FEB, con 12 años. Pívot de 2.00 metros, hijo del que fuera jugador malagueño Alfonso León, juega en el cadete cajista que dirige Javi Montañez. En Semana Santa se concentrará en San Agustín de Guadalix antes de viajar a la localidad francesa de Bellegarde donde jugarán un cuadrangular junto a Italia, Francia y Grecia, los mismos rivales que el Torneo de la Amistad de la temporada pasada, del 19 al 21 de abril.

En la lista del pasado mes de diciembre para otro torneo en Íscar también estuvo Pablo Tamba, que en esta ocasión no ha sido citado. En cualquier caso, queda por delante el cénit de la temporada, con los Campeonatos de Andalucía y España, para ganarse el puesto. Para este compromiso Dani Miret, seleccionador, contará con 16 jugadores. Entre ellos está el ex cajista Rubén Domínguez, ahora en Torrelodones. También hay jugadores de otros equipos andaluces como Javier Martínez (Andújar), Daniel Tavio (AD Carteia) y Rafael Santos (Muser Auto). Estará también como doctor Luis Conde, ex jugador cajista que recientemente hizo el MIR.

También está citada la sub 15 y entra en ella el base Javier Luque, asimismo habitual de las listas de la selección española. De la mano de David Soria la generación del 2004 se concentrará en Zaragoza el 16 de abril para disputar el Torneo MHL de la ciudad aragonesa, un clásico de la formación española. La sub 15 masculina está preparando el Torneo de la Amistad Italia 2019 y su debut en competición oficial FIBA el verano de 2020.

Luque es un base de 1.79 metros que ya destacó en la pasada Minicopa de 2018 y que fue seleccionado para el JR NBA World Championship. Ha participado con las selecciones andaluzas de categoría cadete también.