Jeffry Godspower y Javi Rodríguez, al Mundial sub 19; Pablo Sánchez queda fuera

Los malagueños Jeffry Godspower y Javi Rodríguez competirán con la selección española sub 19 (nacidos a partir de 2002) en la Copa del Mundo de Letonia, que se desarrolla del 3 al 11 de julio. Tras conseguir el título en el Torneo Internacional de Menorca, el técnico Javier Zamora perfiló y redujo la lista que viajó este miércoles para afrontar la cita mundial. En principio se viajaba desde Málaga, pero finalmente se hizo desde Barcelona.

No pudo ser la alegría completa en clave Unicaja. Pablo Sánchez, que había tenido un par de problemas físicos durante la concentración y había sido descartado en dos de los tres partidos en Menorca, ha sido cortado. El hecho de que se haya decidido esperar al madridista Juan Núñez (en Granada jugando el Campeonato de España junior) ha terminado de acabar con las opciones de Sánchez, que era el base titular de la sub 16 de esta generación que fue subcampeona de Europa. Marc Peñarroya, hijo del ya entrenador del Valencia, y Guillem Ferrando le han superado en esta concentración a ojos de Zamora. Así que Sánchez, que esta temporada alternó el Unicaja con el Marbella en LEB Plata y con el que los planes pasan por que sea miembro de la primera plantilla la próxima temporada, no podrá disfrutar de una experiencia que siempre curte y ayuda a madurar.

Sí estarán Jeffry Godspower y Javi Rodríguez, dos malagueños. El primero (1.97 metros y 19 años) ha jugado esta temporada completa en el CB Marbella, cedido por el Unicaja. No ha tenido gran protagonismo a las órdenes de Rafa Piña, pero también ha sido un jugador en órbita FEB desde niño y sus cualidades, fortaleza física y atlética y capacidad para jugar en varias posiciones, le han acabado de dar el impulso para estar en Letonia. De raíces nigerianas, es malagueño de nacimiento y ya estaba en esa selección sub 16 que fue subcampeona de Europa.

Javi Rodríguez, mientras, no fue renovado por el Unicaja al acabar su etapa junior tras cinco temporadas, desde edad infantil tras llegar desde el CB El Palo, y se marchó a la República Checa, a la Get Better Academy (GBA), situada en Jindrichuv Hradec, a dos horas de Praga, para preparar el salto a Estados Unidos, para compatibilizar estudios y baloncesto. Ya tiene perfilada una beca en un Junior College para la próxima temporada. Ha ganado cuerpo y musculatura en esta etapa. Su trabajo y capacidad defensiva y para meter desde lejos, con cualidades distintas a los otros exteriores, también le han permitido tener un lugar en esta lista. También fue subcampeón de Europa sub 16. En la lista también está Rubén Domínguez, que estuvo cuatro años en Los Guindos y se marchó, un palo para la cantera, rumbo al Torrelodones y de ahí al Movistar Estudiantes, con el que debutó ya en ACB. Pese a ser de 2003, es una de las figuras de este combinado. Fue MVP en el citado Torneo de Menorca. Es un equipo con mucho talento en el exterior pero que deja alguna duda más en el interior. Desde la recordada generación de los juniors de oro (1999), con Berni, Cabezas y Germán más Navarro, Pau Gasol, Felipe Reyes o Raúl López, no se gana una medalla en este torneo.

Los 12 elegidos son: Marc Peñarroya (BAXI Manresa), Javier Rodríguez (GBA), Juan Núñez (Real Madrid), Guillem Ferrando (Valencia Basket), Rubén Domínguez (Movistar Estudiantes), Jeffrey Isima Godspower (Unicaja Andalucía), Héctor Alderete (Movistar Estudiantes), Adrià Domenech (Joventut), Millán Jiménez (Valencia Basket) Aitor Etxeguren (Casademont Zaragoza), Rúben López de la Torre (Herbalife Gran Canaria), Hugo López (Movistar Estudiantes).

La expedición volverá a competir este jueves 1 de julio con un amistoso ya en tierras letonas frente a Estados Unidos. Tras esto, el equipo se estrenará el sábado 3 en la Copa del Mundo con un choque correspondiente a la fase de grupos. España se medirá a Argentina (13:30). Los siguientes retos del combinado nacional serán los partidos ante Francia (4 de julio, 13:30 horas) y Corea (6 de julio, 13:30 horas). Todos los enfrentamientos del equipo se podrán ver en directo a través del canal de Youtube de la FIBA.