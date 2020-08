La aventura checa de Javi Rodríguez

El escolta malagueño Javi Rodríguez acabó este verano su periplo en la cantera del Unicaja, donde se había formado desde infantiles durante cinco temporadas. Internacional en las categorías inferiores de la selección, entraba en el proyecto original cajista que se forjaba para sacar un equipo en LEB Plata, pero una vez se seleccionó, tras la eclosión de la pandemia, hasta que se llegó al acuerdo con el CB Marbella, le llegó el momento de dar un paso en su carrera fuera de la factoría malagueña.

Tras analizar la situación, con alguna proposición de EBA y LEB Plata, pero con la indefinición reinante en las competiciones FEB sobre si se disputan, y con la opción en la cabeza de ir a la NCAA a compatibilizar estudios y baloncesto, Javi Rodríguez optó por una decisión intermedia y novedosa. Ayer viajó para estar un año a la Get Better Academy (GBA), radicada en la República Checa. Una academia privada especializada en la preparación de jugadores para acudir a la NCAA, con la posibilidad de hacer a distancia la selectividad americana. Emprende la aventura con otro jugador español, Álvaro Cárdenas.

La sede de la Academia está radicada en Jindrichuv Hradec, una ciudad de unos 20.000 habitantes situada a unas dos horas de Praga y de Viena. Rodríguez aterrizó en la capital checa y ya se dirigió al centro de entrenamiento. La comunicación se realiza en inglés, así que es un paso intermedio para mejorar el idioma por si acomete el salto a la NCAA. Parte del trabajo es preparar la entrevista con las universidades.

La GBA suele participar en los torneos de la Euroliga, el Adidas Next Generation, aunque Rodríguez ya no podría hacerlo por haber acabado su etapa junior. Jugará en la liga nacional sub 19 y, al mismo tiempo en la segunda división checa. En los últimos seis años, desde la academia han dado el salto 35 jugadores a equipos de la NCAA.

En un radio de 10 minutos andando se encuentran el gimnasio, restaurantes, pabellón, alojamiento y zonas de estudio. Un grupo de una decena de entrenadores y preparadores físicos se encargan de los programas de desarrollo, enfocados a compatibilizar estudio y baloncesto, al estilo de la universidad americana. Será la peculiar aventura checa de Javi Rodríguez, que a principios de agosto estuvo con la selección sub 18 en Valencia preparando el Mundial sub 19 del próximo año.