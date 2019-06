Melilla es esta semana centro del baloncesto de base español. Gran parte de los mejores talentos nacionales entre 18 y 23 años se encuentran en la ciudad autónoma trabajando y, desde este jueves, compitiendo en el Torneo Internacional de Melilla.

Allí está la selección sub 20, con el cajista Ignacio Rosa, que prepara el Campeonato de Europa de la categoría en Israel, y la sub 22, un grupo con el que se pretende tener controlados a jugadores que ya no están en edad de competir en categorías inferiores, pero que son interesantes para estar en órbita de la absoluta. Lo dirige el técnico malagueño Paco Aurioles y de él forman parte Rubén Guerrero (tiene 23 años pero forma parte del grupo que se quiere tener en observación) y Jesús Carralero, jugador de la cantera cajista que desde la próxima temporada estará en la universidad de Campbell, en Carolina del Norte, tras un año en un PrepSchool, curso puente a la universidad.

En principio, sólo Guerrero formaba parte de la lista. Se aguardó también a Francis Alonso, pero el malagueño sigue con su periplo por Estados Unidos y su hoja de ruta pasa por Las Vegas y la liga de verano esta próxima semana. Varias bajas propiciaron ajustes en las dos selecciones y se dio entrada a Jesús Carralero, un jugador interesante que ya formó parte de alguna selección nacionalmente anteriormente y que aún puede jugar el Europeo sub 20 de 2020 al ser nacido en 2000.

Tras este año de PrepSchool, Carralero se enfrenta ahora a un reto mayor en una universidad de la Big South Conference. Antes de marchar a Estados Unidos, una buena oportunidad de entrenar y jugar con los mejores de España de su edad. Igualmente, Rubén Guerrero sigue su reciclaje al baloncesto europeo tras seis años en Estados Unidos con la supervisión de Aurioles, miembro del cuerpo técnico de Luis Casimiro.

Este jueves se miden en el primer partido del torneo las dos selecciones españolas, la sub 20 y la 22. El viernes jugará la sub 20 contra la sub 20 de Alemania y cerrará el sábado la sub 22 contra el equipo alemán. El domingo 30 se jugará en Torneo Ciudad de Melilla, entre la sub 20 y Alemania, de nuevo. El Europeo de la categoría se celebra del 13 al 21 de julio.