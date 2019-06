Jesús Carralero se decanta por Campbell

Habrá dos malagueños compitiendo en la NCAA la próxima temporada. Gody Dike ya había firmado con Loyola Greyhound y ahora es Jesús Carralero el que ha encontrado destino. El paleño se ha decantado por la Universidad de Campbell, en la que se formará durante los próximos años. El alero ya estuvo este pasado año en Estados Unidos tras acabar la etapa junior en el Unicaja, aunque lo pasó en una Prep School. Un curso previo de acceso a la Universidad que realizó con Kanakut Link Year en Missouri. Es probable que a ellos se una en unas semanas Ale Scariolo, que cuenta con varias ofertas de centros académicos y que luchará por ir al Europeo sub 18 con España.

Varias proposiciones tuvo Carralero, que se acabó decidiendo por el centro californiano, con el que competirá en la Big South. Sobre la mesa tuvo propuestas de Charlotte, Greensboro (donde estuvo Francis Alonso) o Samford (allí pasó los dos últimos años Rubén Guerrero), entre otras. Campbell tiene un gran reconocimiento entre las universidades norteamericanas. El canterano cajista, al que el club de Los Guindos le realizó una oferta para continuar antes de cruzar el Atlántico, ha hecho una gran campaña en Link Year. Comenzó como ala-pívot, pero su vuelta al tres, su posición natural, le hizo sacar su mejor rendimiento.

El malagueño promedió 11.6 puntos, 7.8 rebotes y 3.5 asistencias. Carralero, que ya se marchó de Málaga con un físico privilegiado, ha dado otro paso adelante en este sentido. Dos aspectos en los que había margen de mejora eran el tiro exterior y la fuerza mental en la pista, algo en lo que también ha experimentado un crecimiento. Sigue siendo ese jugador versátil que es capaz de subir el balón y dirigir en ciertos contextos, una faceta en la que se ha prodigado con continuidad en Missouri. En defensa es un especialista, capaz de defender desde bases a ala-pívots. Es una de sus grandes bazas, acercarse a ese two-way player que llaman en Estados Unidos, el jugador que rinde muy bien en ambos lados.

Actuaciones que encadilaron a Campbell. "Jesús es un alero versátil que puede defender múltiples posiciones", explicaba Kevin McGeehan, entrenador del año en la Big South, que seguía analizando la llegada del paleño: "Tiene un conjunto de habilidades muy completo, esa habilidad para pasar y tirar y ha tenido una experiencia de juego internacional que creo que le servirá bien. Jesús será una gran incorporación a nuestro programa". Carralero, que confirmaba en sus redes su decisión, hablaba de la ilusión por unirse a la universidad californiana. "Quiero dar las gracias a Campbell por la oportunidad", publicaba el joven en un mensaje con más agradecimientos.

Welcome to the Creek Jesús Carralero and Cedric Henderson, Jr.! #RollHumps