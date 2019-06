Llega el verano y comienza la presencia de jugadores del Unicaja en las listas de distintas selecciones españolas de categorías inferiores. Se dieron a conocer los grupos de trabajo de la sub 20 y una experimental sub 22 y en ellas están Ignacio Rosa y Rubén Guerrero.

Rosa, que esta temporada estuvo cedido en el Liberbank Oviedo, forma parte del grupo de 15 jugadores que empezarán en Fuenlabrada la preparación para el Europeo sub 20 a las órdenes de Joaquín Prado, Berni Álvarez y Marco Antonio Justo. Una preselección de la que saldrán los doce que irán al torneo que se disputará en Tel-Aviv (Israel) del 13 al 21 de julio.

La sub 20 masculina viajará a Melilla donde disputará un Torneo de Preparación del 27 al 29 de junio junto a Alemania y una selección sub 22, en la que está Guerreo y que estará también concentrada unos días en la ciudad autónoma. El día 30 volverá a jugar un nuevo encuentro ante Alemania, antes de viajar a Israel, donde también disputará un torneo de preparación junto a Lituania, Croacia y la anfitriona.En el Europeo España está enclavada en el Grupo C junto a Croacia, Letonia y Alemania. Los cruces de octavos de final serán con los equipos del Grupo D formado por Lituania, Grecia, Eslovenia y Polonia.

Paralelamente, el técnico malagueño Paco Aurioles, miembro del cuerpo técnico de Luis Casimiro y habitual colaborador de Sergio Scariolo trabajará con una selección sub 22, con jugadores que han terminado la etapa de formación FIBA pero que el Área Técnica de la FEB quiere seguir teniendo en proceso de seguimiento. En ese grupo está Rubén Guerrero, que tiene ya 23 años pero al que se incluye porque la FEB lo considera un jugador interesante, como decía Scariolo en este periódico. Le vendrá bien ese trabajo al marbellí para seguir al readaptación al baloncesto europeo. Estará este grupo desde el 24 al 30 de julio en Melilla.

Los 13 jugadores son: Dani García (CB Manresa), Pol Figueras (FC Barcelona), Sigu Sisoho (CBA Academy), Aleix Font (FC Barcelona) Víctor Moreno (CB Fuenlabrada), Alex Tamayo (Movistar Estudiantes), Unai Mendicote (Bilbao Basket), Max Esteban (FC Barcelona), Diego Alderete (Movistar Estudiantes), Jaime Fernández (FC Barcelona), José Miguel Pérez (Real Canoe), Rubén Guerrero (Unicaja), Jaume Sorolla (Cincinati).