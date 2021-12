Jesús Carralero completa su mejor partido en la NCAA

Gran partido del malagueño Jesús Carralero, el mejor numéricamente desde que está en la NCAA, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo, Campbell, ante VCU (65-61). El alero paleño, cada vez más polivalente en su juego, firmó 19 puntos, tope anotador, con 7/10 en tiros de dos, 1/2 en triples y 2/2 en libres, más seis rebotes, seis asistencias, tres robos y tapón en 31 minutos en pista, en los que sumó un +13 de parcial. No bastó para que su equipo ganara. No obstante, va creciendo su juego en su penúltimo año universitario antes de que empiece su conferencia, en la que Campbell llegó el año pasado a la final, a un paso de la March Madness.

El otro malagueño en la División I, Golden Dike, sí venció con su equipo, Loyola Maryland, ante Mount St Mary's (61-55). Problemas de faltas redujeron su tiempo en pista, pero bastó para que fuera el máximo anotador de su equipo (ocho rechaces).