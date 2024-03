Joan Plaza visita a Domantas Sabonis en Sacramento

Visita especial la que ha tenido Domantas Sabonis en Sacramento, en la cresta de la ola en la NBA y pulverizando récords. Joan Plaza ha viajado a la capital californiana para "recordar viejos tiempos", según decía el catalán en su cuenta de Twitter, que acompañaba a una fotografía simbólica. Fue Plaza el que introdujo a Sabonis en el primer equipo del Unicaja en 2013, coincidiendo con su llegada a Los Guindos y un Sabonis todavía en etapa júnior. Se podría decir que fue ese entrenador que dio el paso. "He tenido la suerte de aprender mucho de un muy buen entrenador como Joan Plaza, que creyó en mí y me dio un montón de tiempo de juego. Inicialmente, el pensamiento es que jugaría poco, pero fue pasando la temporada y tuve la oportunidad de recibir más y más minutos. El año en Málaga me ha ayudado a mejorar el juego, aprendí mucho de los jugadores profesionales y sólo tengo puedo darle las gracias, al Unicaja y a Plaza", explicaba Sabonis en 2014, momento en el que se marchó del club, destino Gonzaga, y apuntando a Plaza. 54 partidos jugaría en esa temporada 13/14, entre ACB y Euroliga y unos diez minutos de media, imprescindible en su crecimiento. Una década después, es una figura planetaria.

Joan Plaza, de 60 años, se marchó del AEK en enero, periodo de inactividad que aprovechan los entrenadores para hacer viajes, enriquecerse, ver mucho baloncesto y a la espera que vuelva a surgir una oportunidad. Una rueda donde cada vez es más difícil acceder, pero un club reducido con ese palmarés. Fue amarga su salida de Grecia, proyecto muy potente el pasado verano, pero fue deformándose ante la inestabilidad institucional y como efecto la deportiva.

Compartiendo semana y recordando viejos tiempos con Domantas Sabonis tras batir el récord NBA Consecutivo Double-Double!🏀 -Sacramento 28.Marzo.2024-Thanks @SacramentoKings pic.twitter.com/nyZTKQRPVu — Joan Plaza (@JoanPlazaDuran) March 30, 2024

Récord de dobles dobles seguidos con los Kings