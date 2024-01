BCL: Joan Plaza, adiós amargo al AEK

Se confirma la salida de Joan Plaza del AEK de Atenas, movimiento que se daba por hecho desde hace días tras el rumbo del equipo ateniense, con cambios en la plantilla durante la temporada y poca estabilidad que motiva la salida del preparador catalán, que llegaba a un proyecto potentísimo en verano para asentar unas bases y poder aspirar a ganar la BCL, con motivo del centenario del club griego. El AEK anunciaba este jueves el acuerdo de rescisión, contrato de dos temporadas el que firmó Plaza en verano. Es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Unicaja, trayectoria que se complicó en Sevilla, salida en 2022 y que le alejó de la rueda. Después de año y medio, decidió emprender esa aventura en Grecia. Inicio que fue positivo, de hecho BCL siempre apuntaba al AEK como uno de los mejores equipos de la competición, incluso se ensalzaba la pizarra del técnico. Pero las salidas de Ben Mclemore y Mfiondu Kabengele restaron competitividad a los helenos, además de la lesión de Kuzminskas.

Plaza, de 60 años, deja el AEK séptimo en Liga Griega, fuera de la zona de play offs, con un balance de 6-9, bagaje pobre. Acumulaba cuatro derrotas seguidas, la última en BCL, frente al Promitheas en la primera jornada de Round of 16 (80-79), cuando ya su salida empezaba a rondar. Pero en BCL acabó el AEK líder de grupo en la primera fase, aunque con una plantilla bien diferenciada a la de ahora. Aventura para relanzar su carrera que no ha funcionado, pero Plaza conserva un prestigio amplio, aunque sus últimos proyectos no terminan de cuajar, el último fue el de Málaga y ya ha llovido. Solo seis meses. Demasiado poco para lo que se intuía en verano.

Murcia quiere la Final Four de BCL

Empieza la carrera para organizar la Final Four de BCL, que se celebrará del 3 al 5 de mayo. A la espera de qué criterio seguirá FIBA para elegir sede, si bien localización de un equipo clasificado o sede neutral. Habrá reuniones en las próximas semanas para dilucidar la línea de esta temporada. España acumula dos seguidas, Bilbao 2022 y Málaga 2023, con el Unicaja como anfitrión; en ambas quedó la organización satisfecha, mercado que la BCL considera atractivo. Jerusalén se quedó cerca la temporada pasada, prácticamente imposible que pueda pujar esta vez, con el conflicto Israel-Gaza aún latente, mientras que una gran ciudad como Atenas también mostró interés. Pero todavía es prematuro el anticipar candidatos reales. Sí se ha posicionado en las últimas horas Murcia, tal y como confirmaba Fran Sánchez, director general de Deportes del gobierno murciano. "Si todo va bien en competición europea, tendremos que luchar para que podamos organizar la Final Four en la Región, siempre y cuando el UCAM Murcia esté. Por ahora vamos bien. Estamos trabajando en proyectos grandes", explicaba en Onda Cero Murcia.

El UCAM Murcia, con su plantilla al completo, presentaba en FITUR la imagen que llevará el equipo de Sito Alonso en la próxima Copa del Rey. Murcia ya organizó la Supercopa ACB en septiembre, con la colocación de un nuevo videomarcador en el Palacio de los Deportes. También mostró interés para albergar la Copa del Rey de 2024, candidatura que superó Málaga. Pero es un mensaje de que puede ser un sitio recurrente para celebrar eventos de nivel.