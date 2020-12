Joan Plaza volverá al José María Martín Carpena por primera vez como rival en un partido oficial desde que abandonara el Unicaja en 2018. Han pasado dos años y medio de aquello. Una aventura con el Zenit con la que visitó Málaga (en el Trofeo Costa del Sol) pero no pisó el templo cajista. Lo hará con el Betis en un derbi un mes después desde que cogiera las riendas del cuadro verdiblanco.

"De salida como mínimo tenemos que hacer lo que hicimos ante Fuenlabrada, sabemos que jugamos ante un equipo que juega Eurocup, un equipo que no deja de reforzarse, que incluso con lesionados tienen un plantilla espectacular, juegan en casa y recientemente han perdido ante el Fuenlabrada... va a ser muy difícil", definía Plaza tras la primera victoria de su equipo con él en el banquillo, que rompía una racha de seis partidos consecutivos perdiendo. Desde finales de octubre, casi dos meses.

"A mí me da igual jugar en Málaga, Barcelona, como si jugamos en Moscú, debemos ir allí a ganar y competir", recalcaba el ex técnico cajista de su regreso especial al Carpena, evitando sentimentalismo y apostando por otra victoria: "Para eso debemos ir a un nivel esfuerzo y actitud como el mostrado ante Fuenlabrada. A partir de ahí, estar más acertados, permitir menos rebotes... es la clave, no hay más".