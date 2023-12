Jonathan Barreiro, al quirófano

Giro de timón a la recuperación de Jonathan Barreiro. El Unicaja anuncia que el gallego pasará por el quirófano, tratamiento opuesto al esperado, más conservador, para que pudiese remitir la fractura en el escafoides de su mano derecha. Pasó el gallego una "consulta de revisión ayer" para examinar el estado de la mano, y entre todas las partes, junto con los Servicios Médicos del Club, acuerdan esa vía del quirófano. Será el doctor López Arévalo, especialista en este tipo de lesiones, quien realice la intervención mañana viernes en el Hospital Quironsalud Málaga, según precisó la entidad de Los Guindos. Además, el Unicaja no cifra con exactitud los plazos de recuperación, que igualmente complicarán algo su participación en la Copa del Rey.

Un jugador importante en la rotación, que estaba completando su mejor temporada en su tercer curso, comprendiendo exactamente su rol y con unos porcentaje de tiro excelentes (50% en triples llamativo entre todas las competiciones oficiales), con 4.5 puntos y 2.8 rebotes pero mucha importancia a la hora de cerrar los rechaces y defendiendo a treses altos rivales. El clásico jugador que no se nota mucho cuando está pero al que se echa de menos cuando no. En el preciso mecano de Ibon Navarro es un jugador importante, que además cuenta con el plus de que es un jugador de formación, siempre más difícil de sustituir. Por ejemplo, en BCL se debe seguir realizando un descarte de un jugador que no sea cupo porque hay que alinear a cinco jugadores JFL, que serían Alberto Díaz, Djedovic, Sima, Saint-Supéry y uno más, que puede ser Lima si se acelera su recuperación u, obligatoriamente, un canterano. Guille del Pino o Baba Badji, ahora lesionado, ya hicieron parte de la pretemporada y jugaron amistosos.