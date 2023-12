Yannick Nzosa, primeros brotes verdes

El Unicaja vigila la progresión de Yannick Nzosa en el Movistar Estudiantes. No deja de ser un activo importante del club, por el que se hizo una apuesta importante y con el que existe un contrato hasta 2026. La expectativa no es ahora la misma que cuando irrumpió y dejó atónito al baloncesto español en 2020, pero no hay que olvidar que acaba de cumplir en noviembre 20 años y que tiene carrera por delante. Y que también ha visto ya la otra cara de este deporte.

Tras su frustrante paso por Sevilla, donde los problemas físicos le impidieron jugar más de cinco minutos oficiales en toda la temporada, que acabó con el descenso a LEB Oro, lo esencial es que ahora mismo está teniendo continuidad desde el punto de vista físico. Tras casi 20 meses sin competir, ha enlazado 12 partidos oficiales al pie del cañón, jugando una media de 14 minutos por partido en un club con solera y con el objetivo indisimulable de regresar a la ACB después de cumplir tres temporadas en la segunda división nacional. Ha tenido partidos en los que ha pasado desapercibido y ofreció mala sensación, pero ha ido mejorando. En los dos últimos partidos ha elevado sus prestaciones.

En un partido igualado, contra el Força Lleida (75-72), Nzosa tuvo presencia. En 21 minutos en pista sumó ocho puntos (3/4 en tiros de dos, dos de ellos mates, 0/1 en triples y 2/2 en libres), ocho rebotes (cinco en ataque), un robo y 12 de valoración. Con buen impacto en la pista (+6) y mejores sensaciones en el plano defensivo. Previamente, en un partido mucho más holgado ante el Grupo Alega Cantabria (101-61) hizo 12 puntos (6/7 en tiros de dos y 0/2 en libres) y tres rebotes para 12 de valoración.

Se opta por la paciencia con un proyecto que llegó a aparecer en prospecciones de draft muy alto, finalmente fue elegido en el final de la segunda ronda por Washington Wizards en 2022. Nzosa estuvo trabajando este verano en Los Guindos con Fran Vázquez, ya oficialmente dentro del organigrama del club, además de cumplir un plan de fortalecimiento físico para mejorar su juego y protegerse también de los problemas físicos que ha vivido. El paso atrás a una categoría que no deja de ser dura como la LEB (los descendidos, Betis y Fuenlabrada, están en la zona baja) no es sencillo, pero todas las partes (Nzosa cambió de agentes hace unos meses) asumieron que era lo mejor. Allí en el Estudiantes está rodeado por otros dos ex cajistas, Francis Alonso (el malagueño es el mejor anotador nacional de la categoría y promedia 13.9 puntos) y Carlos Suárez. El equipo colegial marcha segundo (10-2), en la estela del San Pablo Burgos (11-1). Sube directo el primero y del segundo al noveno juegan play off para ascender a ACB.

“No soy de destacar casi nunca a nadie, pero me apetece hacerlo con Yannick. Por la intensidad que nos ha dado. Por momentos, nos ha sujetado en el partido. Ha sido decisivo más allá de que pueda meter alguna canasta o algún roll que le echemos por encima. Ha cambiado la dinámica del partido porque con él en el campo hemos decidido que podíamos cambiar en todos los bloqueos: puede defender casi cualquier posición, sobre todo, tras bote. Y nos ha dado mucha seguridad”, eran las palabras de Pedro Rivero, el entrenador al que el Estudiantes se encomendó después de que ascendiera con el Palencia, tras el partido del fin de semana ante el Força Lleida, uno de los más complicados de la temporada para el Movistar. Esa hiperactividad bien canalizada, que despertó admiración en entrenadores top como Pedro Martínez y que hizo a la FEB moverse para su nacionalización, puede ser diferencial también en la élite. Y Nzosa no deja de ser un jugador cupo que puede ser muy válido para el futuro del Unicaja. De momento, el físico le está respetando y esa es una noticia primordial. Juanma Rodríguez, director deportivo, monitoriza sus actuaciones. Tiene dos tercios de temporada para seguir demostrando.