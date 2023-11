Jonathan Barreiro, de 8 a 10 semanas fuera; peligra la Copa del Rey

Muy malas noticias para el Unicaja. Jonathan Barreiro estará de baja de 8 a 10 semanas, dependiendo de su evolución, por una fractura del escafoides de la muñeca izquierda una vez pasó las pruebas que se le han realizado en el Hospital Quironsalud Málaga. El alero del Unicaja sufrió la lesión durante el partido del pasado sábado en la pista de Surne Bilbao Basket. A pesar de haberse lesionado en el primer cuarto, Jonathan Barreiro siguió jugando, algo que habla del compromiso y dureza del jugador.

Un jugador importante en la rotación, que estaba completando su mejor temporada en su tercer curso, comprendiendo exactamente su rol y con unos porcentaje de tiro excelentes (50% en triples llamativo entre todas las competiciones oficiales), con 4.5 puntos y 2.8 rebotes pero mucha importancia a la hora de cerrar los rechaces y defendiendo a treses altos rivales. El clásico jugador que no se nota mucho cuando está pero al que se echa de menos cuando no. En el preciso mecano de Ibon Navarro es un jugador importante, que además cuenta con el plus de que es un jugador de formación, siempre más difícil de sustituir. Por ejemplo, en BCL se debe seguir realizando un descarte de un jugador que no sea cupo porque hay que alinear a cinco jugadores JFL, que serían Alberto Díaz, Djedovic, Sima, Saint-Supéry y uno más, que puede ser Lima si se acelera su recuperación u, obligatoriamente, un canterano. Guille del Pino o Baba Badji, ahora lesionado, ya hicieron parte de la pretemporada y jugaron amistosos.

Así que llegaría muy justo para la Copa del Rey, que se celebrará en Málaga del 15 al 18 de febrero. Prácticamente coinciden las 10 semanas, el peor escenario, con la fecha de arranque del torneo copero. Es una lesión en la mano no de tiro, teóricamente menos lesiva, y que no le impedirá realizar actividad física para mantener la forma, pero igualmente es un contratiempo porque el regreso nunca es sencillo. Y la recuperación de la mecánica para lanzar es difícil. Hay que recordar el excelso papel que tuvo, por ejemplo, en la final de Copa del año pasado ante el Tenerife.

En este tiempo, será Mario Saint-Supéry quien asuma en primera instancia su puesto para los próximos partidos, a expensas de lo que sucede con el regreso de Augusto Lima, que está ya realizando tramos de entrenamiento con sus compañeros y podría producirse antes de que acabe 2023, como apuntó Ibon Navarro la semana pasada. Djedovic y Kameron Taylor pueden jugar más minutos como tres, también en situaciones concretas Melvin Ejim. La profundidad de la plantilla y la versatilidad de los jugadores propician que se amortigüe la ausencia de un jugador como el gallego. Pero fue la idea con la que se construyó la plantilla de 14 jugadores, que para contratiempos de duración media no hubiera que salir al mercado y que dentro del mismo plantel existieran soluciones concretas para los distintos males.