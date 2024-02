Jorge Garbajosa: "No tiene sentido que un equipo de Dubai juegue la Euroliga"

Jorge Garbajosa, actual presidente de FIBA Europa, aparecía públicamente en un coloquio con algunos medios europeos, donde se le cuestionaba por esa idea de expansión que quiere acometer la Euroliga, con Dubai como futurible mercado potente. "No veo ningún tipo de propuesta o acuerdo ni nada. Como presidente de FIBA Europa, no me gusta el hecho de que un equipo del otro continente pueda venir a la competición de nuestro continente. Es la Euroliga. En principio, no tiene sentido para mí. Honestamente, no quiero involucrarme demasiado en eso porque no conozco la propuesta, si hay una propuesta de contrato. Pero repito, y con total franqueza, esto no me gusta, especialmente en Europa. El nombre de la competición es Euroliga. Entonces, si traemos clubes de Medio Oriente o Asia, es algo totalmente diferente. Por principio no quiero estar en contra, pero no me puede gustar. Si esto sucede, tendremos que ver qué pasará nuevamente. ¿Significaría esto que un club europeo quedará fuera de la competición? ¿La Euroliga tendría 19 clubes? No lo sabemos. Por eso no quiero extenderme demasiado en eso. Pero, repito, se trata de una especie de respuesta de nuestro continente. Es normal en un mundo global. Como competición europea, permítanme decir que para mí no tiene mucho sentido", reflexionaba el ex jugador del Unicaja.

Garbajosa se refería además a la vuelta de Ricky Rubio, la gran novedad en esta Ventana FIBA. "Existe una conexión profunda entre Ricky y yo, y fue muy difícil cuando sucedió el verano pasado. Fue sumamente hermoso cuando recibí una llamada de que regresaba porque nos conocíamos desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Nos hicimos muy buenos amigos, no sólo de él sino también de su familia y la mía. Entonces, recuerdo el día de julio pasado cuando Sergio Scariolo me llamó y me dijo: 'Está bien, tenemos un problema con Ricky'. Manejé mi auto lo más rápido que pude para llegar al hotel. Estuve hablando con él, y créanme, desde un punto de vista profesional y personal, cuando hablas con él y sientes lo que él siente, te destrozas porque estaba en una situación mental muy abierta y difícil. En ese momento puse a su disposición todos los recursos de la selección y de la Federación Nacional. También me puse a su disposición porque pasé por una situación, digamos, algo similar”.

"Era muy cercano a mí y me alegré muchísimo cuando recibí la llamada el día antes de que lo anunciara públicamente. Lloramos juntos, compartiendo un momento inolvidable. Cuando me dijo que su idea era intentar volver a Barcelona como club y jugar, intentar jugar mi primer partido con la selección, no te imaginas que fuera perfecto. Fue perfecto gracias a él, ya que se siente mucho mejor cuando piensa en volver y, como expresidente de la FEB, se siente como si fuera la verdadera familia. Es un concepto real. Que quiera volver a jugar con la selección nacional es increíble. Obviamente, como presidente de FIBA Europa, estas ventanas son muy especiales porque finalmente podemos tener a los primeros jugadores y demás. ¿Te imaginas lo importante que es para mí que Ricky esté de regreso y que esté de regreso en el juego de la selección nacional? Es un juego de ventana, jugar por la clasificación para el EuroBasket. Es perfecto. No puedo estar más feliz y no puedo estar más orgulloso de Ricky", sentidas palabras de Garbajosa.