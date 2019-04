Juanma Rodríguez: "Lo compararía con el ascenso de Maristas"

Son días felices para los hermanos malagueños Rodríguez Marín. Nacho, legendario jugador, es el director deportivo del Barcelona reciente campeón de Copa del Rey y vigente líder de la ACB. Juanma, durante casi dos décadas director deportivo del Unicaja, ha sido el arquitecto del ascenso del Real Betis a la ACB con varias jornadas de antelación. Fue el pasado viernes en Madrid.

Después de que se acabara su etapa en el Unicaja, en 2010, Juanma tuvo responsabilidades en el área de Deportes de la Diputación al tiempo que trabajó para los Cleveland Cavaliers como consultor en Europa de la franquicia de Ohio, donde se mantuvo conectado con el baloncesto de primer nivel. Después de consumarse el descenso del Betis, el club sevillano recurrió a su figura. Le picaba el gusanillo y aceptó el reto después de un ejercicio de sinceridad, de transmitir que su conocimiento de la LEB no era exhaustivo.

El ascenso del Betis tiene varias reminiscencias malagueñas. Además de Juanma Rodríguez, el entrenador es Curro Segura, que fuera ayudante de Jasmin Repesa y asentado desde hace años en la Costa del Sol, y el capitán del equipo, Pablo Almazán, canterano de Los Guindos y que debutara en el primer equipo del Unicaja de la mano de Chus Mateo.

Juanma Rodríguez reflexionaba en Diario de Sevilla sobre el ascenso y encontraba paralelismos con el que consiguió, justamente en Sevilla, siendo él jugador del Mayoral Maristas hace más de 30 años. "En la cena de celebración tras el ascenso se lo dije en la intimidad, que no he conocido ni he participado en un grupo mejor. Quizá lo compararía al del Mayoral Maristas con el que ascendimos a la ACB y nos mantuvimos. Es lo más parecido que yo he vivido", decía Rodríguez, que tiene margen ahora para planificar el regreso a la Liga Endesa del Betis. Tras 29 años ininterrumpidos en la élite, ha vuelto el equipo sevillano, finalista de Copa y de Liga en la década de los 90 y siempre una plaza apreciada en la competición.

En clave malagueña, se recupera un desplazamiento cercano y cómodo. En el tiempo han mejorado las relaciones entre las aficiones y las felicitaciones han llegado a través de las redes desde el propio Unicaja o el entrenador Luis Casimiro, que lo fuera también del club sevillano en su anterior denominación de Cajasol. También recibió Juanma Rodríguez los parabienes de Sergio Scariolo. Ambos llevaron al club malagueño a sus mejores cotas de la historia.

Enhorabuena al @RealBetisEPlus, y especialmente a Juanma Rodriguez y @CurroSegura por el grandisimo trabajo y el merecidisimo titulo de Campeones de la Leb Oro!!! — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) 5 de abril de 2019

"Para mí ha sido un año en el que he aprendido mucho de mi compañero Asier Alonso. Es una liga muy competitiva que para los muchos jugadores jóvenes y otros con hambre puede ser un trampolín. Hay talento y muy buenos entrenadores. Me ha sorprendido mucho por el nivel y he visto jugadores y proyectos que en breve estarán en ACB", decía Rodríguez sobre el estado actual de la LEB.

Juanma Rodríguez está instalado en Sevilla pero mantiene su conexión con Málaga, de hecho es frecuente verle, cuando los partidos de su equipo se lo permiten, en Los Guindos siguiendo las evoluciones de su hijo Javi, miembro del junior del Unicaja. Ahora, en su cabeza, construir un equipo que permita al Betis competir en la ACB con garantías. "Habrá que tomar decisiones que no serán fáciles, pero habrá tiempo para tomarlas en busca de que sean las mejores para el club. En cualquier caso, llevamos todo el año trabajando y siguiendo muchas ligas, jugadores y equipos. Pero este grupo ha marcado la hoja de ruta a seguir y el ADN a seguir implantando en el equipo: humildad, trabajo duro y ambición para que el Betis suene en España también por su marca de baloncesto. Tenemos claro qué queremos, aunque todavía sin nombres ni apellidos", remató.