Juanma Rodríguez: "Hay mucho talento y puntos; a nivel defensivo hay mucho margen de mejora"

Juanma Rodríguez cumple un mes como director deportivo del Unicaja. La ha tocado rematar la plantilla, afrontar un caso que rara vez se da, el de Marco Spissu, y aterrizar en un club en movimiento. Estuvo en Ser Deportivos Málaga hablando de la situación personal y del club, recalcando los mensajes que lanzó en su presentación.

"Voy a hacer mi primer mes. Ya he aterrizado, estoy intentando adaptarme e integrarme. Estoy prácticamente viviendo en el Carpena y estando en todos los entrenamientos, también en Los Guindos, que ya ha empezado la cantera. Con muchas ganas e ilusión, a tratar de sumar y empujar para ayudar todo lo que pueda. Hay mucho trabajo, hay que ir con mucha humildad, esforzándonos muchísimo, y también con mucha ambición", decía Rodríguez, que hablaba de su primera impresión del club: "A todos los niveles hay muy buenos mimbres y de lo que se trata es de optimizar todas las cosas buenas que hay. Cuando uno conozca más en profundidad el funcionamiento del club, cómo trabajan todas las personas, habrá que tomar o no decisiones. Ahora se trata de sacar el máximo rendimiento a todas las posibilidades que tiene el club, que son muchísimas".

El cuerpo técnico se ha remozado con varias salidas. Germán Gabriel dejó el cuerpo técnico y se decidió desde el club que el preparador físico, Diego Vázquez, y Ale Ballesteros, fisio, pasaran a trabajar con el equipo femenino y la cantera. "No voy a comentar las decisiones que se han tomado. Entiendo que se tomaron buscando lo mejor para el club por los anteriores responsables. Yo estoy conociendo y puedo decir que el cuerpo técnico, en el que hay bastantes novedades, está trabajando sensacional. Y el primer equipo están trabajando con una actitud impresionante, con muchas ganas. Ahora se trata de conseguir el mejor rendimiento de todas las personas. No puedo decir nada malo, al contrario. Estoy muy satisfecho de lo que veo de técnicos y jugadores", aseguraba Juanma Rodríguez, que era cuestionado por qué le falta al equipo: "Como en todos los equipos, hay virtudes y debilidades. Hay que explotar virtudes y tapar debilidades. Este equipo tiene mucho talento, muchos puntos. Pero a nivel defensivo hay mucho margen de mejora. No te lo dice Juanma Rodríguez, te lo dice cualquier entendido de baloncesto, que lo ve. Ya es importante tener talento y puntos, que no todos lo tienen y nosotros sí. Ahora hay que encontrar ese equilibrio entre la parcela defensiva y ofensiva, que esto te lleva al éxito".

"No me pongo objetivos concretos", respondía sobre los retos del equipo: "Vamos a pedir, y así lo estoy viendo, que cada uno se esfuerce al máximo para dar lo mejor. Cuando uno se esfuerza sin descanso, seguro que si seguimos en esa línea estaremos en buena posición y el aficionado estará contento. Hay mucho nivel tanto en la ACB como en la BCL y no es fácil ganar partidos. Tenemos que ir poco a poco. Todos sabemos que ha habido varios proyectos que han adelantado al Unicaja porque han estado bien gestionados, han tenido muy buenos equipos y entrenadores. Con mucha humildad, pero con mucha ambición y trabajo, se trata de ponernos a su nivel. Hay que ser competitivos en todos los partidos, que el equipo se deje todo y nunca se rinda. Si lo conseguimos, habrá más victorias que derrotas. Los equipos se refuerzan muy bien y nosotros tenemos que estar a ese nivel".

"Nunca se sabe", decía Juanma Rodríguez sobre si pueden llegar refuerzos: "Tenemos que estar siempre en el mercado. Hay que ver quién está libre en cada una de las posiciones. En el entrenamiento de esta tarde o mañana por la mañana puede haber un percance. Hay que estar atentos. Esta es la plantilla que tenemos y podemos estar satisfechos. Si el club lo aprobara desde los parámetros económicos, y consideráramos desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico que se puede hacer al equipo más competitivo, lo plantearíamos y así se considerará. Pero con los 13 que tenemos estamos contentos. Los tres jugadores que no han jugado están muy cerca de hacerlo, Suárez va un poquito más lento. Tanto Alberto como Yannick están muy próximos a jugar. Es una plantilla con profundidad y características muy diversas. Tenemos que sacarle el máximo rendimiento. Si en un futuro vemos que hay algo que mejora, pues el club decidirá".

Vicedo entrena desde hace unas semanas con el equipo, pero Rodríguez ve complicado que se quede si no hay una contingencia. "Edgar trabaja muy bien, han concurrido circunstancias personales y deportivas para que esté aquí. No entra en nuestros planes de momento porque hay muchos jugadores que pueden jugar de tres y cuatro. Tenemos a Carlos, que aunque va más lento llegará al principio de Liga. Tenemos a Abromaitis, a Barreiro. Es un perfil que lo tenemos ya en el equipo. A partir de ahí no sabemos lo que ocurrirá, si hay algún percance podemos estudiarlo".

Habló Rodríguez sobre otros temas:

Carlos Cabezas

"Me parece una gran decisión del club, que una leyenda como Carlos, con todo lo que ha conseguido, no sólo a nivel de clubes sino también de selección, tenga esa despedida con la camiseta del club que más ha amado y con el que se ha sentido más identificado. Un detalle muy bonito del club, que ha tenido una gran acogida a nivel local y nacional. Darle las gracias a Carlos, que disfrute de estos momentos. Ha hecho una carrera a nivel espectacular, a nivel deportivo y humano. Es una persona cercana, uno de los más queridos por parte de la afición, y merece este homenaje".

Betis y Unicaja

"Son equipos bastantes diferentes, que luchan por objetivos diferentes. Allí subimos a ACB, lo consolidamos y ahora es un momento para que den un paso adelante. Están en muy buenas manos, tanto en el club, que funciona fenomenalmente, como a nivel de entrenador y plantilla. El Unicaja tiene otra dimensión, sabemos que Sevilla es una ciudad más de fútbol, el baloncesto intenta ganarse un espacio. Aquí en Málaga sabemos lo que representa Unicaja, que tiene un mayor seguimiento a nivel mediático, de socios y es un club muy arraigado. Muy contento de mi paso por el Betis y muy ilusionado por estar en el club de mi ciudad. Voy a intentar dejar todo para devolver al club donde debe estar".

Cantera

"Los equipos masculinos y femeninos trabajan, hay que conocer en profundidad a jugadores y entrenadores, también escuchar las ideas y razonamientos de cada uno, e intentar que la cantera pueda dar frutos tanto al primer equipo masculino como al femenino, que ha conseguido llegar a varias finales en Campeonatos de España. Es trabajar en equipo".

Afición

"Se trata de entre todos picar piedra, picar piedra y devolver credibilidad e ilusión a la gente. Vamos a trabajar todos como equipo, todos aportando y sumando en una misma dirección. Si lo hacemos lo transmitiremos a la grada. Después se ilusionará y esperemos crear esa simbiosis en el baloncesto profesional que te da victorias".

Spissu

"Son decisiones que toman los servicios médicos del club, a los que ni tú ni yo podemos discutir porque no somos médicos. Consideraban que no estaba apto y nos acogimos a un informe de los servicios médicos. Otro equipo no lo ha considerado así y lo respeto, pero aquí no se veía apto. Tenemos que creer a nuestros servicios médicos. Han venido Cole y Eric, que han pasado un reconocimiento médico sin problema. Me reuní con su agente, pero la decisión era firme y sólida. Ellos no estaban de acuerdo, lógicamente. Me alegro de que tenga equipo y juegue. Pero nuestros servicios médicos no consideraban que fuera apto".

Málaga CF

"He seguido al Málaga siempre, aquí con más motivo, espero ir a La Rosaleda cuando se pueda. La gente está muy ilusionada con el equipo que se ha hecho. La Segunda es superexigente, competitiva e igualada. Lo que he visto me ha gustado y transmite mucha ilusión, con jóvenes y veteranos y cero que nos vamos a divertir muchos. Esa simbiosis entre Málaga y Unicaja estará y seguro que habrá estrategias comunes, conociendo a nuestro presidente y Consejo de Administración".