Kameron Taylor cae de pie

Kameron Taylor debutará este sábado en Granada como nuevo jugador del Unicaja, el mayor atractivo del primer amistoso de los malagueños; también lo hará Ilimane Diop, pero especialmente hay interés por ver al de Maryland. En el club existe una gran satisfacción por este fichaje, un perfil aparentemente bajo en comparación a lo que podía ser Darío Brizuela, el mitigar esa pérdida en lo humano costará su tiempo, pero es un jugador que va encajar en ese grupo, una vez Ibon Navarro tenga su plantilla al completo. Primera semana de pretemporada que ya confirman las opiniones positivas que recabó el Unicaja antes de lanzarse a por su fichaje. Comportamiento ejemplar y especial, ya dio señales en su presentación con un discurso profundo, muy parecido al de Kendrick Perry, por buscar un símil, que este jugador saca sobresaliente en lo personal. El Unicaja tenía muy estudiado a Taylor en su totalidad. "Ya lo seguía desde su etapa en Alemania", confirmaba un Juanma Rodríguez que tenía monitorizado al estadounidense. Y efectivamente ha caído de pie, aunque todavía tiene que confirmase ese acierto en la pista.

Pero mejores han sido las impresiones de Taylor en las primeras sesiones de trabajo, carta de presentación que aumenta más si cabe ese optimismo. "Creo que con la salida de Darío nos hemos reforzado muy bien. Kameron seguro que va a dar muchas alegrías; es un jugador increíble, una pasada, ya en los entrenamientos se ve. Estoy seguro que hemos cubierto bien esa posición, y espero que seamos la piña que fuimos la temporada pasada y que podamos volver a dar muchas alegrías a los malagueños, un listón que está muy alto, pero esperamos poder seguir así", es un mensaje tranquilizador el que lanzaba Augusto Lima, no es cualquiera en ese vestuario y ya ha recorrido mucho baloncesto en su carrera, y siempre hilando lo deportivo con lo personal. Que una voz como el brasileño sea tan contundente, explica ese regocijo que existe en el Unicaja, tanto en la plantilla como en el club. "Kameron nos va a ayudar mucho porque es un jugador muy completo tanto en ataque como en defensa", también seguía esa línea Yankuba Sima.

Es un jugador que parece estar hecho a medida para jugar en este Unicaja de Ibon Navarro, versatilidad que tendrá que reflejar durante el verano al no contar con bases. Tanto Kameron Taylor como Tyson Carter, relación que empieza a construirse, serán los recursos más naturales en esa posición, también Mario Saint-Supéry y más comodines en ese juego exterior polivalente que cuenta el equipo malagueño. Sin embargo, más que preocuparse por lo deportivo, que también, lo que prima en estas fechas es ajustar nuevamente esa piña, con solo un cambio de cromos este verano. El Unicaja tiene muy asimilado que será la fórmula de éxito, por ello no se tuvieron dudas de que el ex de Bàsquet Girona debía ser el sustituto de Brizuela. "Teníamos informes muy buenos de cómo es la persona y nos encaja muy bien dentro de cómo es este grupo, esa idea. Hablan de un compañero espectacular y ahí vamos a intentar que influya positivamente", decía Ibon Navarro. Cumple con todos los ítems. Y en lo deportivo ayudará al Unicaja a mantener ese crecimiento.