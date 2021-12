Katsikaris: "No tenemos urgencias; si hay oportunidades en el mercado las valoraremos"

Fotis Katsikaris compareció en la rueda de prensa previa al choque ante el Coosur Betis de un ex como Luis Casimiro, recién llegado al banquillo verdiblanco. Más allá de analizar lo que puede ser el encuentro, valoró la situación del club en el mercado, la posibilidad de fichar y la figura de Rubén Guerrero, con opciones a salir precisamente rumbo al equipo vecino.

"No hemos fichado a ningún jugador. Cada equipo sabe sus necesidades, cada equipo valora qué necesita para mejorar. Nosotros no tenemos prisa ni urgencia para hacer cambios", explicaba el entrenador heleno, que cuentan con los mismos jugadores previos al parón, aunque no descarta movimientos si llega algún mirlo blanco: "El equipo está bien, siempre estamos en el mercado. Si hay alguna oportunidad que pueda mejorar el equipo. No vamos a hacer un cambio por hacerlo. No tenemos urgencias. Si hay oportunidades y merece la pena, podemos valorarlo, pero ahora no hay nada. Seguimos con confianza en la plantilla".

Al hilo de esto, el nombre de Rubén Guerrero aparecía también. El pívot malagueño estuvo próximo al Betis si se concretaba alguno de los nombres que tenía en mente el club para su posición, era el cambio que mencionaba: "Rubén es nuestro chico, nuestro jugador, es de casa. Hay un cariño con él, queremos que crezca y se convierta en un buen jugador. Los grandes se maduran con su tiempo. La mayoría de los jugadores grandes necesitan más tiempo para madurar su juego. Rubén está en ese proceso".

"Nuestro interés son dos cosas, nuestro equipo y el jugador. Con Rubén queremos hacer todo con mucho cuidado. Le consideramos un jugador que puede crecer y ser importante en la plantilla. A veces tienes que valorar situaciones si es mejor para el jugador, no es un jugador que no le queramos, queremos que crezca y saque su talento", explicaba Katsikaris sobre él.

Con respecto al Betis, que llega con Luis Casimiro y las incorporaciones de Eulis Báez y Aleks Cvetkovic, el técnico cajista lo analizaba así: "Vamos a enfrentar a un equipo diferente al de hasta ahora. Desconocido en un sentido de química, Luis debe incorporar a los dos nuevos jugadores. Trabajamos para enfrentar a un grupo muy necesitado, que busca victorias para salir de la posición en la que están. Es un derbi andaluz y tiene un color diferente, da igual la clasificación. Son partidos con mucha intensidad, estamos esperando a un equipo que igual puede correr más que antes. Tenemos que estar bien preparados, tienen jugadores con experiencia y talento. La incorporación de Baez les va a ayudar con su dureza y experiencia. Cvetkovic es un jugador con buen tiro. Nos estamos preparando para enfrentar al mejor Betis, que está en una situación difícil y debemos estar con buena concentración".

"Sabemos todos que a partir de ahora quedan los seis partidos que quedan para ir a la copa. El primer paso es en Sevilla, hay que ganar, es difícil, tenemos que jugar muy bien, Tenemos que minimizar los altibajos, ser más regulares y sólidos, consistentes en nuestro juego. Cuidar las tareas, los rebotes, el balance defensivo... Cuando juegas fuera de cosas tienes que tener buen porcentaje de tiro", valoraba Katsikaris, que ve determinante una vez más la consistencia de su equipo que recupera a los internacionales tras los partidos de selecciones: "La mejor noticia es que han vuelto los tres chicos sanos".