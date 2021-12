Jaime Fernández: la confianza de Scariolo, su renovación, un enamorado de Málaga...

Jaime Fernández es el centro de uno de los debates más intensos de las últimas semanas del Unicaja. Su menor nivel, es insostenible el rendimiento ofrecido en el inicio de temporada, y su pérdida de protagonismo en los planes de Fotis Katsikaris son las principales razones. Ahora está de vuelta con el equipo de malagueño después de brillar con España en las ventanas, el mismo formato que propulsó su carrera. "Muy contento, con el objetivo cumplido. También viene bien cambiar de aire durante la temporada, con energías renovadas y con ganas de seguir en Málaga. Con ilusión", resumía el jugador en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga.

Para Sergio Scariolo es básico en este contexto y el madrileño es consciente. "Desde el primer momento me ha dado mucha confianza el seleccionador y he respondido más o menos bien. Contento de poder ayudar al equipo a ganar", afirmaba el exterior, que hablaba del feeling con el bresciano: "No hemos hablado mucho, simplemente he notado su confianza. No necesitamos hablar mucho, ya nos conocemos. Llevo bastantes ventanas encima, poca comunicación, pero sabía perfectamente lo que él quería de mí".

No es la primera vez que se le pregunta por el bajón en su juego tras un primer mes impresionante. "Así ha tocado. En la selección tenemos un buen grupo, me tocó jugar minutos y me lo he ganado también. En el Unicaja es verdad que en estas últimas jornadas había jugado menos y había tenido menos confianza a nivel individual. Tengo mucha confianza en mí mismo y creo que lo puedo levantar y volver a ese nivel de principio de temporada", aseguraba con seguridad Jaime Fernández.

La primera oportunidad para convertir esas palabras en hechos estará en Sevilla. "El domingo es un partido bastante importante. El Betis tiene cambios tanto de entrenador como de jugadores. Nosotros nos jugamos la Copa, es un partido muy importante por la clasificación y porque es un derbi bonito en Andalucía", decía el cajista, que analizaba cómo está el rival verdiblanco: "Las situaciones han cambiado. Luis es un grandísimo entrenador, hemos disfrutado mucho con él en el Carpena. Vienen con aires nuevos y tienen ideas diferentes y veremos qué Betis nos encontramos".

El triunfo es básico en la pelea por la Copa del Rey. "Sabemos que es un equipo que está sufriendo, pero los partidos en casa son vitales para conseguir la salvación. Van a salir con el cuchillo entre los dientes, tienen buena plantilla. Ellos se juegan la vida y nosotros nos la tenemos que jugar también por entrar en la Copa. Vamos a empezar por ganar al Betis y luego ir a Madrid con el máximo de energía y confianza", respondía Jaime Fernández, que ofrecía su impresión sobre la probable llegada de Rubén Guerrero al Coosur Real Betis: "Son rumores, que me he enterado hace nada. Son todo rumores. Rubén sigue con nosotros y yo le veo con la cabeza centrada en Málaga. Veremos a ver qué pasa. De momento está con nosotros y confiamos en él".

"Estoy bien, para mí Málaga es un sitio especial donde he disfrutado como nunca jugando al baloncesto. Estoy enamorado de Málaga y del Unicaja como club. Es verdad que ahora he tenido un mes un poco malo, pero tengo confianza en mí mismo para revertir esa situación y creo que lo voy a conseguir. Cada partido es una oportunidad para mí para salir de este minipozo que me he metido y confío en mí", terminaba el jugador, que daba detalles sobre su renovación (acaba su contrato con el Unicaja este siguiente verano): "A día de hoy no hay ninguna conversación para que continúe. Lo que yo no puedo controlar no me puedo preocupar. Veremos a ver qué pasa, estoy centrado en mi día a día y en los partidos que tengo cada semana. Estoy contento en Málaga, enamorado de Málaga y del Unicaja. Veremos a ver si el club también está contento conmigo y a partir de ahí analizar la situación".