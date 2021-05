Fotis Katsikaris valoró el "reto" que tiene el Unicaja este fin de semana. Los cajistas dependen de sí mismos para estar entre los ochos mejores de la Liga Endesa una vez concluya la fase regular de la temporada, aunque para ello deben vencer al líder, un Real Madrid que llega con todo el trabajo hecho a este partido.

"Es el último partido. Es un reto muy grande para el equipo, intentar ganar al mejor equipo de la liga y uno de los mejores de Europa como el Real Madrid. Con tantos altibajos en los últimos partidos, unos resultados que podrían ser mejores para nosotros. Hemos podido ganar los dos partidos ante Baskonia y Acunsa. Tenemos este reto para intentar ganar al Real Madrid y meternos en los play off", valoraba el entrenador heleno, que sabe muy bien de los difícil que será su cruce ante los blancos: "Va a ser muy complicado, es un equipo que a parte de los problemas que genera, tiene un carácter tremendo como grupo. Está superando los problemas como equipo. Tiene calidad, defiende muy bien, hay que hacer un partido casi perfecto para tener opciones de ganar en los últimos minutos".

"Es un equipo que tiene una base, mismo entrenador. Es admirable su carácter en la serie, es un equipo que siempre compite, tiene jugadores con mucha personalidad a parte del talento, en cualquier momento te puede romper el partido", destacaba sobre los de Pablo Laso y plasmaba lo que exigirá a los suyos: "Vamos a necesitar a todos los jugadores, que hagan algo por el equipo, sea un rebote, un buen bloqueo, sean todas las cosas que marcan las diferencias. Espero que todos los que van a pisar el parqué el domingo den algo por el equipo".

Katsikaris también espera que sus jugadores jueguen a lo que saben, sin presiones: "La gente tiene que estar animada, con mucha motivación. Parecía que después del partido contra Andorra no tendríamos opciones. Creo que es muy bonito jugar este tipo de partidos, en casa ante un gran rival. No tenemos que tener ninguna presión extra, hay que jugar nuestro juego. Jugar con mucha fe, creer en nosotros, como grupo. Vamos a necesitar meter. Ellos defienden muy bien, uno de los mejores equipos en defensa en Europa. No será suficiente solo nuestra defensa, hay que meter".

"Siempre te motiva cuando juegas con un gran equipo, hay grandes jugadores. No tenemos que estar ansiosos, hay que salir y jugar nuestro juego, evitar errores con los que nos pueden castigar, hacer un esfuerzo colectivo en el rebote, hacer las cosas muy bien...", concluía el entrenador del Unicaja sobre el último partido de la fase regular de la Liga Endesa.