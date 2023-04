Kendrick Perry: "La Final Four en Málaga es una oportunidad única"

Siempre deja Kendrick Perry reflexiones interesantes, un mundo interior cautivador; uno de los seis jugadores renovados, seguirá hasta 2026, primer contrato largo que firma en Europa. El base de Florida habló en Eurohoops para desgranar la temporada de los malagueños hasta la fecha, desde esa llegada abrupta para jugar la Fase Previa de BCL, ahora con una Final Four que se disputará en Málaga. "Ser anfitrión de la Final Four significa mucho. Nos enorgullecemos de cuidar nuestra cancha durante toda la temporada. Tengo que mencionar lo buenos que han sido los aficionados desde el comienzo del año. Se han presentado en gran número para apoyarnos en Badalona para la Copa del Rey, por lo que sería una oportunidad única para traer de vuelta no solo la Copa del Rey, sino traer la BCL a la ciudad de Málaga, haciéndolo delante de nuestra afición y familias. Eso sería enorme".

Seguía analizando Perry esa Final Four. “Tenerife es el equipo que más conocemos. La experiencia que tienen y el grupo central que han podido mantener juntos a lo largo de todos estos años habla muy bien de ellos como organización, habla muy bien de los muchachos que regresan. Lo cerca que están y lo exitosos que han sido. No he visto mucho de Bonn, pero sé que han estado arrasando en la BBL. Tienen a uno de los jugadores más dinámicos de la BCL con TJ Shorts, por lo que sería una gran prueba para nosotros. Tengo un amigo personal muy cercano en Speedy Smith, con quien crecí y juega en Hapoel Jerusalem. El entrenador Dzikic fue mi entrenador en Buducnost durante unos meses después de que dejé el Panathinaikos. Así que hay una familiaridad allí. Para mí, realmente no importa a quién nos enfrentemos. Sinceramente, estoy en ello para poder competir en esta etapa en un torneo como este, con este baloncesto de alto nivel. Estoy emocionado de ser parte de esto, así que, sea quien sea, nos prepararemos como lo hacemos normalmente. Nos enfrentemos a quien nos enfrentemos, será genial".

Habló el estadounidense también de las renovaciones que ya ha culminado el Unicaja, seis hasta la fecha. "Creo que esto habla del trabajo que ha hecho la directiva, al juntar las piezas correctas para que todos tengan éxito. El estado de ánimo y el ambiente han sido geniales. Me encantaría tener a todos de regreso el próximo año, pero entendemos que esto es un negocio y las cosas tienen que salir como salen. Pero el ambiente es muy bueno aquí. Los muchachos que renunciaron y que ahora están bajo contrato, estamos muy metidos en el presente".

Recuerda sus primeros días en Málaga. “Realmente no tuvimos una pretemporada tradicional: yo con Montenegro, Alberto y Dario con la selección española jugando el EuroBasket, realmente no tuvimos el equipo completo hasta unos cinco días antes de nuestro primer partido, antes de nuestra Champions. Eliminatorias de liga. Tal vez una semana antes. Personalmente, me preguntaba cómo encajarían las cosas porque sé que no tendríamos mucho tiempo para armar las cosas una vez que comenzaran los juegos oficiales".

Y una fase final de temporada apasionante. "Fácilmente podríamos decir que ganamos la Copa del Rey, tenemos la Final Four de la BCL, llegamos a los playoffs de la ACB y por este año es suficiente. Pero somos un grupo hambriento y queremos más. Queremos tanto como podamos ganar. Sabemos que no se nos dará nada, pero este es un grupo hambriento, dedicado y confiado. Sé que sueno como un disco rayado, pero estoy feliz de ser parte de esto. No pensé que al entrar en mi décimo año podría encontrar este tipo de estabilidad y tranquilidad dentro y fuera de la cancha que encontré aquí en Málaga. Estoy agradecido de estar en esta posición, estoy agradecido por todos los que me dieron estas oportunidades. Estoy agradecido por esta vida que sigo viviendo. Es todo lo que puedo decir".