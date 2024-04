Kravish, descarte sensible, y la ausencia de Djedovic

David Kravish fue finalmente el descarte para este primer Unicaja-Promitheas, una serie de cuartos de final de BCL donde cuesta más decidir, por el peso que tiene este play off en la temporada y porque daría acceso a la Final Four de Belgrado. Ya avisaba Ibon Navarro en la previa que podía generar sorpresa. Kravish es un jugador importante en el peso del Unicaja, pese a esa apariencia de pasar desapercibido, pero es difícil encontrar una pieza más práctica y resolutiva en la rotación. Durante su ausencia en el primer tramo de temporada, se valoró ese papel, capacidad positiva de ordenar y dar empaque, también orden y que los sistemas fluyan. Había disminuido en sus registros, pero es un jugador que tiene aptitudes diversas para aparecer. Seguro que una decisión difícil, pero que sería adaptable a cualquier otro elegido, ante ese peso específico y bien seleccionado que tiene cada jugador de la plantilla de Ibon Navarro. El contar con trece jugadores, más esa normativa de los cinco cupos en BCL, obliga a decidir por un estadounidense. Kravish también fue el descarte del Estrasburgo-Unicaja de Round of 16, ante su inminente paternidad.

Ibon Navarro iba a encontrarse con el contratiempo de Nihad Djedovic, que no se vistió por una indisposición, según confirmaba el Unicaja. Proceso vírico en las últimas horas, después de que haya entrenado durante la semana con normalidad, y reaparición que estaba lista tras perderse el partido ante Bàsquet Girona, medida de prevención para que sí pudiese estar en BCL. Se vestía Guille del Pino para completar convocatoria, otra experiencia rica para el cordobés, el ya formar parte del primer equipo en un partido de esta importancia. Previa que terminó siendo accidentada, pero hay recursos en la plantilla de sobra para tapar huecos.