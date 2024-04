Un descarte "que va a sorprender"

Buena noticia en la previa del Unicaja-Promitheas. Ha habido mejoría con Ejim y Djedovic, medidas de prevención ante el Girona que ha conllevado su efecto, mimos para que ambos pudiesen estar en BCL. Entrenaron el lunes y van ascendiendo, tal y como confirmaba Ibon Navarro en sala de prensa. "Entrenaron con bastante normalidad, con lo cual están disponibles para el partido de mañana", decía. "Llegamos bien. Creo que hemos estado preparándonos dos o tres semanas para llegar bien a esta semana, no solo esta serie con Promitheas, también ese partido en Manresa, que será exigente a nivel físico en medio, con ese viaje de por medio". Buen nivel general el de los malagueños, pese a que las victorias abultadas ante Granada y Girona pudiesen distorsionar algo el momento actual, Navarro confirmaba que ese pico es patente. Y la salud de la plantilla responde.

La otra cara, por fortuna o desgracia, es esa situación incómoda de descartar, que es manejable en otros tramos de temporada, pero se complica, por los partidos importantes que se avecinan. Muy misterioso Ibon Navarro con este tema, insinuando que habrá sorpresa. "Sí es difícil. Y a medida que nos acerquemos al final, lo será aún más. Porque a todos los jugadores les fastidia perderse un partido de Liga Regular, un poco más de top-16, imagina un partido de cuartos de final. Y ya veremos si llegamos más adelante, que será aún mucho más marrón. Tenemos que poner sobre la mesa las situaciones, saber qué jugadores son cupo, lo que puede dar cada uno y lo que nos puede faltar, lo que puede pedir el rival; en este caso, con la referencia de un solo grande, el resto versátiles. No es fácil. La idea que tenemos, no me gusta, pero es lo que tenemos que hacer, igual sorprende un poco, pero es lo que tenemos que hacer". Ibon Navarro apuntaba a las deficiencias del Promitheas en el juego interior, con solo Jaime Echenique como grande puro, por que deberían ir los tiros por ahí, poder compensar con el poderío exterior. Ha generado cierta intriga el entrenador del Unicaja. La respuesta llegará antes de arrancar el primer punto de la eliminatoria.