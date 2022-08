Kravish: "Sería inaceptable no jugar la BCL"

David Kravish es un jugador fichado sin hacer demasiado ruido por el Unicaja, pero en el que el club tiene depositadas altas expectativas sobre su rendimiento. Su año en Manresa, el de la pandemia, fue de buen rendimiento. Es un interior orientado al cinco que puede hacer cosas distintas sobre la pista y dar versatilidad. Fue presentado en la sala de prensa del Carpena tras pasar un reconocimiento rápido, conocer la ciudad, elegir vivienda, antes de marcharse rumbo a Bulgaria para jugar las ventanas y, en principio, regresar tras ellas sin jugar el Eurobásket. "Hizo un viaje exprés para pasar reconocimiento, rueda de prensa y mañana se va a Bulgaria, va a jugar el clasificatorio para el Europeo 2025 con la selección y tendremos que esperar si va al Eurobásket. Si no, estará a finales de mes en Málaga el equipo", explicaba Juanma Rodríguez, director deportivo del club malagueño: "Cuando intentamos construir el equipo, hicimos separado el juego interior y exterior. Dentro del interior, pensamos que Kravish, además de su experiencia en ACB, no es un 10 o un 9 en muchas cosas, pero sí un 7 y 8 en casi todo. Es sólido, nos puede aportar esa presencia, reboteador buena mano, más atlético de lo que parece, tiene un 90% de tiros libres, no llama la atención por una característica determinada, pero sí hace muchas cosas bien. Dentro de su posición de 5, tiene ese tiro de poste alto, incluso el triple. Dentro del puzle del juego interior, pensamos que un cinco de sus características nos vendría bien".

"Estoy muy contento de estar aquí, en un club histórico, con una gran tradición, una gran ciudad detrás. Estoy muy motivado por intentar ayudar todo lo que pueda al club y al equipo", decía el pívot americano, que jugó una temporada en Manresa, la de la pandemia, que le puede ayudar a su integración: "Conozco la Liga, puedo adaptarme rápido, tengo experiencia. Haber jugado antes en la ACB me puede ayudar. Sé lo competitiva que es la ACB. Me puede venir muy bien para adaptarse al equipo lo más pronto posible. Este es un club con esta historia, el objetivo debe ser estar en la BCL, sería inaceptable no clasificarse para la Champions. Es una gran organización, hay un gran staff, tengo unas altas expectativas en esta temporada. Es una plantilla muy buena, tenemos que hacer grandes cosas. Pasa algo similar en la ACB, son competiciones parecidas. La historia de este club obliga a estar bien, hay un gran apoyo de los seguidores. Tenemos las mismas expectativas en la ACB".

Cuestionado por los motivos por los que eligió jugar en el Unicaja este verano, el de Illinois explicó que "hay muchas cosas para decidir. La historia, el estilo de lo que se quiere construir, es extremadamente atractivo para un jugador, la ciudad es preciosa y ayuda a decidir venir al Unicaja. Fuera del campo hay muchos atractivos, es una gran afición, es una decisión muy fácil de tomar venir a Málaga", decía un Kravish que hablaba sobre cómo se desenvuelve en la pista: "Toda mi carrera jugué de cinco, en la universidad jugamos dos cincos juntos, puedo defender a cuatros, lo he hecho también en mi carrera, me encuentro cómodo en ambas posiciones, en las dos posiciones me encuentro bien".

"Hablamos varias veces por el teléfono antes de llegar. Llegué ayer, estuve pasando reconocimiento. Mi impresión de hablar con él y otras personas que trabajaron con él, es que es un entrenador serio, diligente, tiene todo muy organizado, estoy muy contento de trabajar para él", decía Kravish sobre Ibon Navarro, el técnico que debe guiar al equipo.

Acerca de su experiencia con la selección, Kravish aseveró que "jugaré la ventana, es lo que sé. El Eurobásket no me han comentado nada de momento. No creo que irme dilate mi integración en el equipo. Una de las cosas más importantes es ponerse en forma en la pretemporada y lo voy a hacer con Bulgaria, allí voy a ponerme en forma también. Si sólo juego las ventanas tendré tiempo suficiente durante el mes de septiembre para integrarme bien en el Unicaja. Acabaría el 28 de agosto y podría adaptarme muy bien varias semanas antes de la competición", cerraba el interior americano, un fichaje silencioso del que se espera buen rendimiento.