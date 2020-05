Kyle Witljer, en el radar del Unicaja, renueva en Turquía

Kyle Wiltjer seguirá una temporada más en el Turk Telekom. El que fuera jugador cajista en la temporada 2018/19, la última acabada, se marchó al equipo turco después de que el Unicaja dudara sobre su continuidad. Y ha renovado también después de que el club malagueño, Wiltjer compró una casa aquí y mostró su disposición a regresar, no acometiera su fichaje y esperara opciones más suculentas y a tener un presupuesto más concreto tras seguirle durante toda la temporada, en la que hay exhibido un nivel alto en Ankara, destacando especialmente en la Basketball Champions League. Ha promediado 17.9 puntos (60% en tiros de dos y 43% en triples), 6.5 rebotes y 1.5 asistencias.

El Unicaja es consciente de que este es un mercado atípico y hay varias variables anormales a considerar. El presupuesto de los equipos en general va a descender de manera significativamente. Grandes de Euroliga cifran entre un 30% y un 40% el descenso de los ingresos. Será la tónica en general. El Unicaja tiene construido el armazón de la plantilla de la próxima temporada, con numerosos jugadores con contrato en vigor. Véanse los casos de Alberto Díaz, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Dragan Milosavljevic, Axel Bouteille, Carlos Suárez, Deon Thompson, Volodymir Gerun y Rubén Guerrero, a los que hay que añadir a Avramovic y Francis Alonso. Además, jugadores como Mekel o Waczynski cuentan con alguna opción de continuar.

Sí se ve un punto de mejora claro en el cuatro, lugar que ha ocupado Deon Thompson sin la continuidad necesaria en la anotación que se esperaba. Y ahí está uno de los retos del club para la próxima temporada. Pero hay muchos asteriscos ahora mismo. Si se jugará o no Euroliga, algo que parece complicado más que nada por la difícil celebración de la final a 8 de la Eurocup, Queda un tramo final de ACB, este sí con más visos de jugar, en el que varios jugadores tienen una oportunidad de reivindicar su trabajo. Y también, aunque existe el respaldo inquebrantable del banco, queda ver de cuánto dinero se dispone, sobre todo cuando ya se tienen cubiertas al menos el 85% de las piezas de la próxima temporada. Y la oferta turca a Wiltjer era alta para el contexto actual.

Se ha vinculado al equipo malagueño a Jacob Wiley, un perfil totalmente distinto al de Wiltjer. Ya se vio lo que el canadiense puede aportar. Tiene la tara de que no es un defensor aguerrido (mejoró su versión en el play off ante el Valencia peleándose con Will Thomas), pero posee una facilidad anotadora tremenda que, de hecho, a Luis Casimiro le gustaba mucho y ello propició que se dudara sobre su continuidad el verano anterior. Su capacidad para abrir el campo era un factor táctico valorado por el técnico manchego.

Se cree en el Unicaja, no obstante, que el mercado va a cambiar y van a llegar opciones interesantes porque no habrá dispendios. La solvencia económica que ofrece la entidad es una cuestión importante a la hora de decantar en caso de ofertas similares.