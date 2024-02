El Unicaja insiste a la FEB con la ampliación de LEB Plata

El Unicaja es un claro impulsor en la ampliación de la LEB Plata, actualmente con una estructura que no permite el desarrollo en canteras de élite. Hace menos de un año, el club fue proactivo y diseñó un proyecto, adelantado por este periódico, para que la LEB Plata pasara de 28 a 42 equipos y que permita ingresar así a clubes ACB. Una idea que parte de la competición apoyó, pero que está en compás de espera, o al menos no hay una solución clara en el horizonte. Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, confirmaba en 'Málaga Hoy' que el Unicaja nuevamente llama a la puerta, insistiendo con una idea donde el baloncesto, con el paso de las temporadas, va agudizando una situación problemática. "Sí que nos llegó el año pasado, este año también se ha puesto en contacto con nosotros desde el Unicaja, nos lo han vuelto a comentar, esa posibilidad de la ampliación de LEB Plata. Todo el tema de las ampliaciones hay que estudiarlo con mucho detalle, porque una ampliación de la Plata también tiene un efecto en la Liga EBA. Hay un efecto en todas las ligas nacionales de las territoriales, que yo creo que eso tiene que tener un análisis muy profundo. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a cualquier propuesta. Luego lo elevamos, una vez que la Liga de Competiciones tiene un estudio hecho, pues lo pasa a la Comisión de Competiciones, en la cual se ven también los pros, las contras. Luego, pues se tiene que elevar a Comisión Delegada para su aprobación y poder llevarlo a cabo. Es un proceso largo y, sobre todo, hay que ver el efecto que tiene a nivel global en las competiciones", reflexionaba Aguilar en este periódico.

"El baloncesto tiene un desierto muy grande entre las categorías de formación y la élite. Es un problema que trato de trasladar a los dirigentes federativos. Estos chicos llegan, consiguen cotas importantes, una relevancia excesivamente notoria... Tienen una edad y manejar eso es difícil. Nos sentimos orgullos, pero preocupados y ocupados en que esto se desarrolle lo mejor posible. Nuestra cantera está ahí, tanto en masculino como en femenino, que tenemos el mismo nivel de trabajo, los resultados se pueden ver”, señalaba López Nieto el pasado verano, que razonaba que “el problema es que el salto en masculino es muy largo para estos jugadores. Necesitan un tiempo de acople. Y no todo el mundo tiene la capacidad de un Luka Doncic o un Ricky Rubio. Hay que madurarlos y es complicado. Estamos muy contentos, pero no es de ahora, la cantera es un símbolo y una seña de identidad de este club siempre. Es una filosofía. Otros clubes la cantera no la trabajan, son prácticos, entre comillas, a la hora de rellenar las plantillas con cupos. Nosotros tenemos una filosofía identitaria y eso muy importante para un club como nosotros. Un LEB Plata serviría, sí. Que Alvarito Mena se quedara aquí y no fuera a Benicarló, o Rubén Vicente estuviera aquí y no en Ponferrada, que tuviéramos entrenador propio... Nos acercaría a la orilla, aunque no estuviéramos ya en la playa. Nos daría margen. Para eso vamos a seguir trabajando, no sólo hablando, con la Federación y tenemos la financiación. Estamos en ello porque sabemos que es muy importante porque si no el trabajo queda a caballo y se nos va la gente. Cuando a un equipo de LEB Oro o LEB Plata le cedes a un jugador, ellos tienen sus aspiraciones lógicas y cuando hay un base de 32 o 33 años el entrenador lo usa para el ascenso o no descenso. Si no tenemos un técnico nuestro que lleve la filosofía que queremos es complicado que el desarrollo sea el adecuado”.

Esta temporada, jugadores como Baba Badji o Marcus Moller, que son proyectos interesantes del club, acaban su etapa júnior. A medio plazo, el ver a Guille del Pino en una competición como LEB Plata aceleraría el proceso, así como una formación que no estaría en riesgo. Deportivamente, difícil para el equipo EBA por las salidas de Mario Saint-Supéry, que habría multiplicado las opciones, o Rafa Santos y Rubén Salas, ayuda de jugadores senior. El equipo malagueño está ahora a dos victorias de fase de ascenso. Difícil. Mientras, si no concreta ese proyecto de LEB Plata, sobrevuela la alternativa de adquirir una plaza. Pero en Los Guindos se mantiene esa línea directa con la FEB.