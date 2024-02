Lenovo Tenerife, un gran estrés antes de la Copa

El Lenovo Tenerife se ha encontrado con una semana compleja, cuando la Copa de Rey empieza a entrar en el campo de visión de todos los participantes. Todavía queda una jornada de ACB por dirimir mientras Málaga se acerca a menos de siete días. El Unicaja prepara con tranquilidad esa visita a Santiago para jugar en el especial Fontes do Sar, ante el Obradoiro, rival por excelencia incómodo por los automatismos tan bien interiorizados en el equipo de Moncho Fernández, uno de esos escollos particulares de la ACB. Pondrá fin a la preparación de la Copa. Mientras que el Lenovo Tenerife acumulará un desgaste importante. Los aurinegros salieron de Tenerife el pasado lunes para iniciar la travesía a Belgrado, partido de BCL que se saldó con una dura derrota ante Hapoel de Jerusalén (85-61), menos exigencia que el equipo malagueño en BCL en Estrasburgo. Duro toque de atención, aunque Lenovo sumaba 7 de 8 victorias entre todas las competiciones hasta ese accidente frente a los israelíes.

La expedición aurinegra partió hoy a Barcelona en vuelo desde Belgrado y cogerá un AVE a Zaragoza. Partido de ACB durísimo en el Príncipe Felipe, el próximo sábado a las 20:45 horas, un poco más tarde que el Unicaja en el Fontes do Sar, que lo hará a las 18:00. En total unos 9.000 kilómetros para volver a Tenerife el domingo y completando una semana estresante, no solo en lo deportivo, sino en ese desgaste invisible que más va pesando con el paso de la temporada. Aunque en el caso de los aurinegros es habitual, aprovechar el partido de BCL para ir moviéndose por Europa y ahorrando la vuelta. No ayuda para recuperar la frescura, aunque Lenovo tendrá margen amplio. Regreso el domingo, algo de descanso y a partir del martes focalizar ese partido ante el Unicaja el próximo 16 de febrero. Equipo mejorado, pese al duro correctivo en Belgrado, en comparación al día del sorteo, salto importante desde la llegada de Kyle Guy, que le ha dado al rival en Copa mayores registros y peligro.

El Unicaja se muda a Los Guindos

Unicaja ya mira al futuro de cara a la Copa del Rey, en la que tendrá que defender su condición de actual campeón y, además, hará de anfitrión en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Esto provocará que los malagueños tengan que cambiar sus planes a corto plazo con motivo de la celebración de este evento, ya que se verán obligados a realizar otra mudanza temporal a Los Guindos para ejercitarse allí y tenerlo como centro de operaciones.

Los de la entidad de la Costa del Sol se ejercitarán este jueves en la pista auxiliar del Carpena, mientras que el viernes ya lo harán por primera vez en Los Guindos desde que tuviesen que instalarse allí durante la celebración de la Copa Davis a finales del pasado 2023.

Durante el lunes y el martes de la próxima semana, seguirán con sus labores previas a la Copa del Rey con todos los efectivos disponibles para el torneo del KO por excelencia y ya el miércoles podrán volver a la que es su casa, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para entrenar por última vez antes de que la pisen para debutar en esta edición de la Copa del Rey para defender el título con su gente en las gradas.

No obstante, este no será su último entrenamiento antes de los cuartos de final, dado que el cuadro de la entidad de la Costa del Sol se ejercitará el jueves para jugar el viernes la primera ronda de esta competición nacional.

De esta manera, el conjunto de Ibon Navarro verá sus planes trastocados de cara a una de las citas más importantes de la temporada para el equipo, junto con los playoffs de Liga Endesa y una posible Final Four de la Basketball Champions League en la que poder redimirse de las derrotas del pasado curso.