López Nieto fija los objetivos del Unicaja para la temporada 2022/23

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga e hizo un repaso a la actualidad de la entidad justo cuando han comenzado los jugadores a trabajar a las órdenes de Ibon Navarro. Ha sido el equipo más madrugado de toda la Liga Endesa y uno de los primeros del baloncesto europeo en ponerse en marcha. Estar mínimamente finos para la fase previa de la BCL, en la que no se puede fallar, propicia esta situación, a riesgo de que la temporada se pueda hacer algo larga.

"Venimos de donde venimos, hay proyectos más madurados, hemos sido 11, 11 y 12 los últimos años. Nuestro objetivo es estar en la play off de la ACB, la Copa del Rey y la Final Four de la BCL. Es el mínimo, a partir de ahí lo que podamos hacer... Hay que recordar que hay cuatro presupuestos bastante mayores que el nuestro, cuatro similares al nuestro y algunos con mayor cuajo por llevar el proyecto varios años resultando exitosos", decía el presidente cajista cuando se le cuestionaba por los objetivos que debe cumplir el equipo en esta temporada. Eran situaciones que se daban por supuestas temporadas atrás, pero después de los fiascos recurrentes hay que poner pies en pared.

"Llevamos trabajando mucho tiempo, el primer objetivo era participar en la BCL, no fue fácil convencer a todas las partes sin romper la norma. Agradezco a FEB, en nombre de Jorge Garbajosa, y a la Junta de Andalucía, en nombre de José María Arrabal, que fueron compañeros en las negociaciones en la FIBA. Jugamos la fase previa sin romper ninguna norma y lo hacemos en Málaga. Empezamos a trabajar 10 días antes que los demás para estar en el estado idóneo el 23 de septiembre y, esperemos, el día 25. Varios jugadores nos llegarán tarde, algunos como Lima y Ejim están en la competición de su continente, otros dependemos de si van sólo a las ventanas o también al Eurobásket. Nuestros rivales tienen muchos jugadores americanos que no estarán en el Eurobásket. Somos teóricamente el equipo a batir, tenemos el presupuesto más alto, una plantilla equilibrada, pero no me fío de nadie. Tranquilidad y buenos alimentos", explicaba López Nieto sobre lo que será el primer reto de la temporada antes del arranque de la ACB: "Deportivamente estábamos clasificados en una posición que nos nos daba para estar en la BCL. Pero teníamos que hacer valer varias potencialidades. El club que somos, que habíamos hecho una apuesta fuerte, la liga que jugamos, con los dos finalistas del año anterior y varios campeones anteriores, además que llegamos a cuartos de final. Y la potencialidad de Málaga, con el Mundial sub 17 recién organizado en la provincia. Era convencer al Bureau de la BCL que debía haber no cuatro sino seis plazas para la ACB. Nos fue bien a nosotros, también al Breogán. Me alegro de que hayan entrado, no podíamos entrar si ellos no entraban. Había más gente que quería entrar. Zaragoza y Obradoiro tenían interés. Los equipos apuestan por la BCL y no por la Eurocup. En la Eurocup hubiéramos estado, no hay una obligación de clasificación. Si al Andorra no baja hubiera podido estar, pero los equipos que nos precedían, como Bilbao o Murcia, han optado por la BCL. La Eurocup es interesante para clubes como la Virtus o el Partizan, que van a tener un presupuesto de x millones para jugar la Euroliga. La competición es muy larga, con dos grupos de 10 para pasar ocho, después te eliminan a la primera. En la BCL competimos desde el primer día, si no ganas el día 23 te vas a casa, el grupo después no te deja margen de error. La Eurocup interesa para jugar la Euroliga. A corto plazo, cuando las personas, no los organismos, bajen de las nubes, habrá una gran competición por debajo de la Euroliga. La competición europea en sí no es rentable, ninguna de ellas. Es difícil de sostener, es sólo el prestigio lo que te revierte. La BCL permite factores deportivos más llevaderos. La Euroliga tiene presupuestos que nunca vas a recuperar, con clubes de fútbol y una dimensión económica que no es rentable, pero da prestigio".

Acerca de su situación y fortaleza como presidente, López Nieto aseguró que "me siento absolutamente respaldado para seguir al frente del club y, sobre todo, motivado y con ganas porque siempre dije que uno viene con el cargo y la carga. Los veranos son muy importantes para planificar. Desde que quedaba un cuarto de la temporada pasada sabíamos dónde queríamos llegar. Tenemos toda la ilusión del mundo. Tengo las espaldas anchas, uno tiene que mirar hacia dentro y su posición. Lo que opinen los demás pues lo opinarán. Tengo clara mi línea y la manera de gestionar el club. Estoy acostumbrado a trabajar con presión y no a que me digan bonito. Esperemos que sigan saliendo bien las parcelas que competan a nivel institucional y, por supuesto, lo que pasa en la pista".

Sobre la plantilla disponible, López Nieto decía que "se ha construido con mucho estudio. No hemos ido fichando, fichando y fichando. Hicimos meses atrás una valoración de la ACB, de lo que queríamos encontrar para el equipo. A partir de ahí, un diseño de equipo, hubo que convencer a algunos jugadores, a partir de ahí fue más fácil. La plantilla es versátil, ahora hay que convertirla en equipo. Los fichajes son un abanico muy amplio, un crisol grande. Es una apuesta de la dirección deportiva, consensuada por Ibon Navarro. La dirección deportiva es la que tiene la responsabilidad de marcar los tiempos, escuchando al entrenador. Hay muchos jugadores en la plantilla muy atractivos, no voy a decir ninguno en concreto. Antes del verano mucha gente no hubiera pensado que nombres que están aquí pudieran venir. Algún jugador ha dicho que prefiere venir a Málaga que jugar la Euroliga. Hay gente con proyección a medio plazo muy grande, gente experimentada y serie. Esperemos que aquí asienten y tengamos un equipo adecuado a la plantilla", argumentaba López Nieto, que explicaba el porqué de los numerosos contratos 1+1 firmados: "Es una estrategia. Cada año tiene que ganarse la renovación, siempre está en manos del club. Juegas bien y renuevas. Contratos a tres años te puedes encontrar situaciones sin salida, como nos pasó el año pasado, no podías cambiar el proyecto. Si esto funciona bien, bendita hora de renovar a la gente. Si no, tendremos libertad. Respeto mucho a los deportistas, pero hay que rendir cada año, con mucho contrato por delante igual no rindes igual. Si alguien se quiere ir, viene alguien con el saco, se va a ir. Si Wimbush iba a fichar y el Zenit le paga tres veces más, como ocurrió, es que muy equivocados no estábamos. Renovar a cinco o seis jugadores el año que viene sería un éxito absoluto".

Sobre la permanencia de Ibon Navarro, López Nieto decía que "con el entrenador estamos convencidos desde cuando lo trajimos, cuando lo vimos trabajar, desde cuando salvamos esa situación en la que estábamos bordeando la LEB. Los jugadores se quedaron sin objetivos, la plantilla tenía esas carencias y el final fue malo. Confío plenamente en Ibon, en que haga un gran año con el equipo", decía, al tiempo que explicó por qué salieron tantos jugadores: "Hay que estar cerca de los jugadores, pero no ser cercanos. El comportamiento fue excelente: Carlos, Rubén, Francis, Jaime... Todos sin excepción. No había jugadores por encima del club. Un año muy difícil, pero su comportamiento era excelente. Teníamos claro que el ciclo había terminado, ellos van a funcionar fuera y lo van a hacer bien, seguro, y me alegraré por ellos, pero aquí no había armonía, música, la banda no sonaba bien. Jaime tuvo una oferta del club, pero prefirió la de Tenerife. Hubo una oferta, que igual no le pareció adecuada, perfecto, pero prefirió a Tenerife. Abromaitis prefirió también la de Tenerife. Rubén tenemos la opción de recuperarle en el año 2024, Francis prefirió no tener esa opción, peor esta es su casa y la puerta no se cierra a nadie. Hemos hecho las cosas con orden y convencidos. Los jugadores se han ido sin menoscabo por parte del club".