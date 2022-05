"Absoluta tranquilidad institucional" respecto al club, Fundación Unicaja y Unicaja Banco

¿Cómo afectan los movimientos de la Fundación Unicaja al club? Es la propietaria de la entidad baloncestística y hay vaivenes, inminente cambio en la presidencia con la salida de Braulio Medel y la entrada de José Manuel Domínguez, que fuera presidente del Unicaja también.

"El club no va a tener ningún problema con el funcionamiento. Comparezco aquí como presidente del club, no como patrón de la Fundación. Lo que pueda ocurrir en la Fundación con la marcha del presidente o la llegada de otro lo decidirán allí. El club tendrá una línea operativa igual. El nombre que se vislumbra para la Fundación fue presidente del club. Sí quiero que las dudas o tormentas creadas no afecten. Estará en la línea del año pasado o mejor el presupuesto. Aunque se llame Unicaja Baloncesto no nos tiene que afectar lo que suceda y la obligación es que no nos afecte. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No soy político", decía el presidente cajista, Antonio Jesús López Nieto. Algo más de nueve millones de euros fue la cantidad con la que se trabajó este año después del aumento de recursos conseguido durante la temporada

"En absoluto afecta, quiero trasladar ese mensaje de absoluta tranquilidad", incidía el presidente: "Llegaron una serie de tormentas, muchas creadas artificialmente, pero el club tuvo el mismo presupuesto operativo, generó recursos durante la temporada que permitieron abordar fichajes nuevos, se indemnizó al entrenador que se fue y ha terminado en datos positivos. El revuelo de Fundación y Banco que pueda haber no va a afectar al club. La Fundación va a aportar proporcionalmente más a lo que ha recibido de dividendos. El Banco ha estado una línea de apoyar al club, no sé cuanto va a dar, dará lo suficiente para hacer un equipo solvente. Traslado a los aficionados una absoluta tranquilidad institucional de lo que es el club. No me interesan las operaciones que se puedan generar. Vamos a estar en un presupuesto similar o superior al año pasado. El escenario lo estamos esperando, Europa es importante. Yo creo que estaremos, pero no puedo contar falacias. El año pasado conseguimos aumentar los ingresos y esa será nuestra obligación también. No tendremos problemas de presupuesto".