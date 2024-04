López Nieto: "El Unicaja tiene estructura de Euroliga, pero nos hipotecaríamos mucho"

Las grandes actuaciones del Unicaja avivan el debate de si el club debe optar al universo Euroliga, cuestión presente y que continuará mientras el equipo se mantenga arriba en ACB, ahora líder. En una charla con el periodista Ricardo Rosety, López Nieto insiste en cerrar la puerta por el marco actual, pero sí reconoce que el Unicaja tiene unos pilares, como entidad, que no se alejan de la élite europea. "El jugar la Euroliga para un equipo como el Gran Canaria, como se hubiese daño este año, o el caso de Valencia Basket, supone unas pérdidas increíbles. Es un honor y un prestigio, pero no se adecúa al tema financiero. Tengo claro que en los parámetros actuales... Nosotros tenemos una estructura de club de Euroliga, o de ACB de los buenos que podrían participar en la Euroliga (repite). Hablo de estructura, no del equipo deportivo. Pero las condiciones actuales nos mermarían mucho, nos hipotecarían mucho. Tenemos claro que hay que jugar la ACB, que es nuestra competición prioritaria; el atender a las dos, la manta no nos llegaría a los pies ni a la cabeza, por lo tanto pasaríamos frío", reflexionaba el presidente del Unicaja. Sobre la fusión entre BCL y Eurocup. "Estaremos conjuntos la temporada que viene no, la siguiente", visualiza.

Seguía López Nieto analizando el momento actual de la Euroliga. "Hay unos dueños y tienes que querer jugar con ellos. No son las mismas condiciones de antes. Hay trece dueños que tienen el reparto televisivo de la Euroliga, pero el resto no tienen nada. Valencia por ejemplo se ha limitado a sus taquillas y un dinero que le dan por clasificación. Son pérdidas seguras. Nada más que en aviones, pierde cinco o seis veces del ingreso que reciben. La Euroliga es una gran competición, pero financiada por los clubes de fútbol o mecenas", lamentaba el presidente. "La Euroliga tiene un formato seudoamericano donde los europeos no terminamos de acostumbrarnos, a quienes gusta la competición y la meritocracia. Este es el debate que tienen FIBA y Euroliga, de compaginar ambos modelos, para que un equipo que quede campeón en la mejor liga europea, que en este caso es la ACB, tenga espacio para jugar la Euroliga, o quien gane en Alemania o Italia. Pudo ocurrir hace tres años, cuando Andorra jugó la final de Eurocup, podía haber pasado a Euroliga habiendo descendido en ACB. Es algo complejo. La única vía deportiva es la Eurocup. Mantener la Euroliga tiene una merma, viendo Valencia o Baskonia cómo andan en ACB, no es acorde a su nivel. La Eurocup y la BCL te permiten que sea más llevadero, quitando transatlánticos como Madrid y Barça".

La visión de Ibon Navarro

"Esta mañana Paco Aurioles me daba un dato del Baskonia, que sin haber jugado Copa y Supercopa, llevan 20 partidos más que nosotros. Dos tercios de temporada regular de ACB más que nosotros jugados. Eso es una barbaridad. Y hace falta tener plantillas muy largas, un chárter para poder viajar por toda Europa, que supone un esfuerzo muy grande, y luego la cultura del sitio donde estás. No estaba aquí, pero me han dicho que a un Unicaja-CSKA venían 3.000 personas. Entonces no sé si a la gente le motiva mucho ver al equipo competir de cualquier manera en Euroliga, o que su equipo gane, que tenga aspiraciones de levantar un título. No lo sé. Son reflexiones que hago porque la historia está ahí, los datos de afluencia de público al Carpena también. Puedes tener plantillas competitivas para enfrentarte a Madrid, Barça, CSKA, Efes, Fenerbahce, Olympiacos o Panathinaikos; pero si haces un esfuerzo tremendo, te metes en 20 millones, comparados con los 40 de Madrid o Barça, pues no llegas. Y es evidente que la Euroliga, ese esfuerzo, luego lo pagas en ACB", decía el técnico esta semana en Zona Verde de 101TV.

"Todo esto requiere una reflexión más profunda", insistía Ibon: "Por historia, club, afición, ciudad, parece que tienes que ensalzar al Unicaja diciendo que es de Euroliga, pero no hace falta. Es así. Pero la realidad es preguntarse si hace falta eso para que la gente siga estando de esta manera con el equipo. No lo sé. Me acuerdo del último partido con el Unicaja en Euroliga, porque fue contra el Baskonia en el Top-16, cuando todavía había dos grupos, en la última jornada. Si ganábamos aquí, íbamos a cuartos de final y perdimos. Había poca gente, pero es verdad que el Unicaja no se jugaba nada".