Unicaja, ¿Euroliga sí o no?: "El Baskonia ha jugado 20 partidos más que nosotros..."

En su presencia en Zona Verde de 101TV, Ibon Navarro dejó reflexiones interesantes sobre la Euroliga, ahora que el debate, al calor de las grandes actuaciones del equipo, está candente. Acerca de una futura unión entre Eurocup y BCL que abra una vía de acceso a la Euroliga, el técnico respondía que "oigo comentarios, unas veces que está cerca, otras que lejos. Puede ser la 25/26 porque se tienen que renovar las licencia... No tengo ni idea. A veces la información que recibo de un lado es contraria a la del otro, no me resulta que una fuente sea más fiable. Habrá intereses económicos, deportivos, de compromiso con ciertos clubes, de la Euroliga con los de Eurocup, de FIBA con los de BCL".

"Lo que sí tengo claro es que la Euroliga es extremadamente dura", sentenciaba Ibon: "Esta mañana Paco Aurioles me daba un dato del Baskonia, que sin haber jugado Copa y Supercopa, llevan 20 partidos más que nosotros. Dos tercios de temporada regular de ACB más que nosotros jugados. Eso es una barbaridad. Y hace falta tener plantillas muy largas, un chárter para poder viajar por toda Europa, que supone un esfuerzo muy grande, y luego la cultura del sitio donde estás. No estaba aquí, pero me han dicho que a un Unicaja-CSKA venían 3.000 personas. Entonces no sé si a la gente le motiva mucho ver al equipo competir de cualquier manera en Euroliga, o que su equipo gane, que tenga aspiraciones de levantar un título. No lo sé. Son reflexiones que hago porque la historia está ahí, los datos de afluencia de público al Carpena también. Puedes tener plantillas competitivas para enfrentarte a Madrid, Barça, CSKA, Efes, Fenerbahce, Olympiacos o Panathinaikos; pero si haces un esfuerzo tremendo, te metes en 20 millones, comparados con los 40 de Madrid o Barça, pues no llegas. Y es evidente que la Euroliga, ese esfuerzo, luego lo pagas en ACB".

"Todo esto requiere una reflexión más profunda", insistía Ibon: "Por historia, club, afición, ciudad, parece que tienes que ensalzar al Unicaja diciendo que es de Euroliga, pero no hace falta. Es así. Pero la realidad es preguntarse si hace falta eso para que la gente siga estando de esta manera con el equipo. No lo sé. Me acuerdo del último partido con el Unicaja en Euroliga, porque fue contra el Baskonia en el Top-16, cuando todavía había dos grupos, en la última jornada. Si ganábamos aquí, íbamos a cuartos de final y perdimos. Había poca gente, pero es verdad que el Unicaja no se jugaba nada".

El Baskonia se quedó fuera de la Copa y tiene problemas para acceder al play off de la ACB mientras está en compitiendo muy bien en Euroliga. ¿Qué es mejor?. "La mentalidad en Málaga y Vitoria no es la misma. En Vitoria, sin generalizar, se valora mucho que el equipo compita en la Euroliga. No me atrevería a decir que se compite en Euroliga a cambio de estar en tal sitio en ACB, pero el Baskonia es de Euroliga, más gente un martes o miércoles en el Buesa que en el fin de semana. En Málaga es al revés. La realidad es esa. Aquí es distinto, ni mejor ni peor", acababa Ibon.