López Nieto: "El Unicaja va a seguir pegando bocaditos a los grandes"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, compareció después del final de temporada, como ha hecho al final de cada ejercicio desde que en 2021 se hiciera cargo del club. Ha sido una gran temporada, de las mejores de la historia, aunque quedara ese regusto amargo final por no poder jugar la final de la Liga Endesa. Durante una hora, el presidente trató multitud de temas. El club está en un pico histórico ahora mismo, pero eso implica seguir trabajando mucho y mejorar para seguir creciendo

"Una vez pasada la niebla con ese sabor agridulce de la semifinal hay que ver al sol por la temporada que hemos hecho. Felicito al UCAM, un club que ha crecido desde el orden, nos ganó claramente tres partidos. Hay que asumir estas situaciones, hay que digerirlo y sacar conclusiones para el futuro. Hemos vuelto a ser terceros de la Liga, campeones de la Liga regular, con el mejor ataque-defensa, hemos ganado otro título, la BCL. Hemos hecho una temporada difícilmente equiparable en el futuro. No podemos dejar de lado nuestra realidad", contextualizaba el presidente cajista: "Pertenecemos al segundo grupo de equipos, con cuatro muy claramente por delante. Podemos encabezar un segundo grupo y tenemos la obligación de siempre, estar en el play off, estar en la Copa del Rey por méritos propios y estar en las fases finales de las competiciones europeas, la BCL o las que se puedan jugar en el futuro".

Pero lo que más satisface a López Nieto es que la afición ha regresado a lo grande en el Carpena: "Acabamos con cinco llenos, siete partidos por encima de 10.000, hemos sido el pabellón con mejor asistencia de la ACB, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente. Fue un momento duro tras perder con el UCAM, que ganaron en buena lid, pero la mitad del público aguantó 20 minutos pidiendo que volviera el equipo. Es el gran logro institucional y social de la temporada. Vamos a ser ambiciosos, con un proyecto sólido y sostenible. Vamos a seguir pegando bocaditos a los grandes. Gracias a nuestros resultados vamos a tener un mes de septiembre muy ilusionante, vamos competir por la Intercontinental y en la Supercopa, vamos a hacer tres años seguidos, eso nos mantiene en primera línea de combate. El equipo femenino ha estado en Challenge, se ha mantenido de manera solvente, hemos adelantado un año el proceso. Otro tema es lo que yo opino de su viabilidad económico-deportivo. Iremos creciendo sin emergencias, pero con talento. Con la cantera estamos contentos, con la formación de los individuos, el camino es muy importante. El cadete femenino subcampeón de España, el infantil masculino ha conseguido el título que puede, Madrid y Barcelona son la ONU. Estamos satisfechos por su desarrollo armónico como base vitalizadora del proyecto del Unicaja. En baloncesto se habla de proyecto y solidez, no podemos olvidar las dos patas, Banco y Fundación, ese diferencial para estar en los parámetros que exige este deporte. El club ha generado más recursos propios que nunca. Ticketing, marketing, patrocinios privados... Necesita el apoyo claro de Banco y Fundación con ese mecenazgo innegociable en el parámetro actual porque los gastos están muy por encima de lo que puede generar. Y siempre hay que agradecerlo.

Acerca de su situación actual en la presidencia, López Nieto afirmaba que "se han renovado todos los cargos del Club Baloncesto Málaga, estamos todos por tres años y en la sesión última se abordó la renovación de dos consejeros que ya estábamos, Marta y yo, que continuamos otros tres años, además de la incorporación de dos consejeros nuevos. Y estaremos tres años más en el club. Ana Salinas y Adolfo Pedrosa han entrado como consejeros y me gustaría tener unas palabras para Rafael Fernández, que deja de serlo. Su experiencia ha sido muy válida en momentos difíciles. Le agradezco mucho el trabajo que ha hecho y cómo me ayudó. Tiene las puertas abiertas a ese consejo de sabios con Ángel Fernández Noriega, Eduardo García, José Manuel Domínguez y Sergio Corral. Rafael pasa al senado y quisiera reconocer su labor".

Con estas, la próxima temporada se elevará ligeramente el presupuesto. "Estamos en 14 millones de euros esta temporada. Hay Consejo de Administración en breve, pero lo normal es que subamos algo. Hemos crecido en nuestro recursos propios de ingresos. A los jugadores para retenerlos hay que hacer esfuerzos, pero con mucho orden", señalaba para ratificar que se seguirá en la línea económica de apuesta de la entidad y señalaba que "ahora el reto es seguir molestando, sentarnos en la misma mesa que los grandes. No hay las posibilidades que tienen otros pero ahí seguimos. Le ganaremos algún partido dentro o fuera. Este equipo ha demostrado tener orgullo, capacidad para hacer eso. No me esperaba ganar dos títulos, hemos cumplido nuestra ruta, hay quien no le gusta nuestra manera de actuar, respeto las opiniones, pero no nos van a hacer variar. No vamos a variar porque nos marquen unas línea desde fuera, tenemos muy claro por dónde va a ir al club".

Había que preguntar al presidente cajista por la sensación después de perder una semifinal con tres derrotas en casa de manera inusual ante el UCAM. "Ahora mismo el factor cancha dudo de cómo afecta. Vimos el fin de semana cómo el Estudiantes jugaba en su campo con todo el favoritismo para subir a ACB, el factor de la presión de un equipo con la obligación de ganar está ahí. Fallamos en la Final Four en casa, en Belgrado lo hicimos mejor con dos equipos muy buenos que jugaron a un nivel magnífico. Perdimos con Tenerife en los tres últimos minutos en la Copa, en los tres partidos contra el Murcia ellos fueron superiores en conjunto. Allí fuimos nosotros superiores. Tendremos que trabajar. Cuando decimos el factor Carpena pues ha sido negativo ahí en los partidos definitivos. Hemos ganado mucho, sólo dos partidos de liga regular perdimos, el resto ganamos todo. El tema es cómo plantear los momentos cruciales y definitivos. Los seis títulos están fuera de Málaga, no es algo que pase sólo de ahora. No lo hemos refrendado, pero hay un margen de mejora ahí, está claro", reflexionaba el dirigente malagueño.

Tras su tercer año en el club, López Nieto no ve síntomas de mejoría en la situación del baloncesto en general. "No he visto un progreso a mayores, mínimos pasitos, tiene muchas asignaturas pendiente. El baloncesto tiene muy bien consolidados los pabellones, la asistencia es magnífica, pero en Cádiz o Almería no saben cómo vamos, interesa en Valencia, Vitoria o Málaga... Está muy focalizado. La obligación de los que saben debería ser sacar el baloncesto. La gente debe conocer el producto. La gente que viene al Carpena vuelve porque es un producto magnífico. Un partido del Ceuta-San Fernando de Primera RFEF de fútbol es atractivo cero si la patata no te tira, si no imposible. Pones la tele y no sale baloncesto. La Liga Endesa Femenina tiene más audiencia que la ACB en muchos parámetros. La gente va a lo que pueda ver. Tendríamos que abrir el baloncesto, que es un producto muy bueno, pero los equipos están contento con el dinero de Movistar. Cuando veo que los equipos de fútbol de Segunda tiene un contrato siete veces superior al campeón de la liga de baloncesto...".

Se refirió López Nieto a otros temas

Intercontinental a Singapur

"Es un viaje complicadísimo. El Madrid jugará el Mundialito de fútbol. Pregunta cuánto cobra el Madrid y cuánto paga el Unicaja por jugar la Intercontinental. Estamos negociando la posibilidad de los jugadores con las grandes compañías que viajan con escala a Singapur. El viaje cuesta no menos de 2.500-3.000 euros pero persona, siete días a la otra parte del mundo, el billete medio cuando va en grupo son 1.000, pero en grupo sube y a jugadores de más de dos metros no puedes meterlos 14 horas en un vuelo en turista. Son 7-8 días de estancia, comida, entradas... Es tremendamente caro".

Copa Davis

"Volvemos a tener la Copa Davis en Málaga. El año pasado técnicamente teníamos garantizada la participación en la Copa y este año no la tenemos, se juega en Gran Canaria. La Copa Davis en Málaga se produce en un momento yo diría crucial para la clasificación para la Copa. Más allá de que juguemos 2-3 partidos fuera del Carpena, las instituciones se comprometían a que si la Copa venía otro año que no nos perjudicara tanto. La Copa Davis es un chocolate del loro, con un montaje y desmontaje. Tardamos en normalizar el Carpena un mes. Entrenamos en 3-4 días después, pero los montajes y desmontajes supusieron molestias para los abonados, con parking ocupado... Sí exijo que el operativo sea una semana por delante y otro por detrás. Dicho esto, nuestra conexión con el Carpena ha sido magnífica".

Málaga CF

"El Málaga tiene una oportunidad, está al 50%, está en buena lid. El segundo tiempo cuando lo vi salir al campo supe que iban a ganar. Tiene un tesoro que es La Rosaleda, 30.000 personas animando en los momentos malos. Hay un valor, que por primea vez en la historia del Málaga la afición está por encima del equipo. Nunca en un equipo en esta tercera categoría ha tenido un respaldo igual. En la UEFA de Peiró, en los cuartos de final jugamos contra el Boavista y había 15.000 personas. Hemos jugado en la Champions en aquella burbuja. Llenamos con el Milan o Zenit pero poco más. Cuando con el Huesca perdimos el año pasado parecía un partido de Champions. Espero que los jugadores manejen la presión. Tenemos que estar preparados como nos pasó a nosotros en el Carpena. También se debe tener claro que no podemos destrozar lo que se ha hecho por que salga cruz esta eliminatoria".

Veteranos

"Seguimos viendo, se han apuntado y ahora compiten en Pésaro en el Europeo. La Fundación colabora y cree que lo mejor para que sigamos manteniendo este tipo de proyecto. Somos el único club que colabora, han crecido y ahora competimos +35, +55 +60 y el femenino".