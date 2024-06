"Si Balcerowski sale del Panathinaikos, vendrá al Unicaja"

Si nada se tuerce en las próximas fechas, Olek Balcerowski será el primer fichaje veraniego del Unicaja, ya madurado desde hace semanas y que ya ha trascendido. El polaco aún está en activo, una final de Liga Griega entre Panathinaikos y Olympiacos al que le resta algún episodio. En el momento que el ejercicio acabe, los últimos trámites se acelerarán y Balcerowski ya será oficialmente jugador del Unicaja; operación que está "a falta de flecos", según López Nieto, que hablaba del pívot en su comparecencia global de la temporada, cuestionado por los temas de actualidad del club y uno de los candentes es esa planificación próxima. "Si sale del Panathinaikos, tenemos muchas opciones de que venga aquí, está la negociación muy encaminada, a falta de flecos. Llevamos muchas semanas negociando", confirmaba el presidente del Unicaja, mientras deslizaba una ligera sonrisa, en la que se puede intuir que el fichaje está atado, pero los tiempos van por delante. De momento, el confirmar continuidades, Kalinoski y Taylor anunciadas este martes, y el resto de efectivos que acaban contrato: Ejim, Thomas, Sima, Lima y Barreiro.

"Esto es una lotería, espero que no haya muchas sorpresas. Viene Tyson Pérez, alguno de los nombres que habéis apuntado tienen muchas posibilidades de venir, faltan flecos finales. Si sale del Panathinaikos, Balcerowski vendrá. Tampoco queremos decirlo mucho, llevamos tiempo intentando negociar. Si sale, que no es seguro, tiene claro que ha jugado poco y quiere venir, quiere más minutos. Le ha gustado nuestro proyecto, cree que aquí puede crecer, esperemos que se produzca, no es seguro, lo habéis dicho todo el mundo. Si sale de allí vendrá, pero hay que esperar allí al entrenador y al presidente que den el visto bueno, que sabéis cómo son", insistía López Nieto en otra de las muchas preguntas, un desayuno informal que se aproximó a la hora y donde se tocaron temas de mercado. No se esperan tantas caras nuevas, pero la futurible firma de Balcerowski da al Unicaja otra dimensión en ese juego interior. El polaco no fue convocado por Ataman en el último partido ante Olympiacos, otra señal evidente que saldrá del Pireo.

Taylor, hasta el 2027

El Unicaja no dosificó las buenas noticias. Después de anunciar la ampliación de contrato de Tyler Kalinoski hasta 2027 después hizo lo propio con Kameron Taylor, que continuará en Málaga hasta 2027. El rendimiento ofrecido por el alero de Maryland, así como su integración en el equipo y la ciudad, ha cumplido las mejores expectativas que existían cuando se le fichó de manera rapidísima tras la salida de Darío Brizuela rumbo a Barcelona. Se pagó una pequeña cláusula de algo más de 100.000 euros y lo que ha ofrecido compensa sobradamente.

Como publicó este periódico el pasado 3 de mayo, desde antes de la Final Four de la BCL en Belgrado se trabajaba en la ampliación de su contrato de Taylor. Como sucede con Kalinoski, es un jugador de rol con capacidad para jugar casi en cualquier plantilla de Europa. Con márgenes de mejora aún en adaptación para conocer mejor lo que quiere Ibon y lo que demanda el equipo. También para soltarse. Se suele destacar por sus compañeros y técnicos su tremenda humildad y su capacidad de trabajo diaria. Él se siente muy a gusto en Málaga, donde ha encajado perfectamente y quiere prolongar su carrera. El club se ha asegurado hasta 2027 su concurso, con una cláusula de salida elevada, cercana al millón de euros.