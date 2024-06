López Nieto, el problemas de los cupos y varios dardos a la FEB

López Nieto siempre se ha mostrado duro con el modelo actual de Euroliga, al igual que el del baloncesto español. Cuestionado si se habían dado avances durante esa extensa rueda de prensa, el presidente del Unicaja aprovechó para soltar algunos dardos a la FEB, presidida por Elisa Aguilar, recién refrendada en el cargo, pero que no ha servido para acercar posturas con el club. El Unicaja fue proactivo, de la mano del presidente, de proponer un nuevo modelo de LEB Plata, avanzado por este periódico, y que además de impulsar el desarrollo de esos jugadores al borde del profesionalismo, evitaría el éxodo, cada vez más masificado, a Estados Unidos. "Lo presentamos y nos han burreado, ni siquiera hubo respuesta", decía el presidente, que empezó a hilar temas. "En la Liga Challenge te encuentras que no hay ambulancias en algunos campos y pagan en dinero opaco. 3.000 euros vale hacer la ficha para una americana. Fue una pretensión jugar en el Carpena que creo que merecía la pena. Pagamos 100 euros de multa por jugar en el Carpena aquel partido. Conseguimos el récord en un partido Challenge, el equipo del club trabajó el doble para jugar allí y tuvimos que pagar, conforme a normativa, 100 euros por informar tarde, dependíamos de la ACB del horario definitivo, porque hay un equipo que a lo mejor como artimaña para meterlo en un pabellón pequeño. Jugamos ligas distintas clubes y federación", de ese Unicaja Mijas-Adareva Tenerife que se jugó en el Carpena.

Además, del perjuicio que puede suponer el contar con un jugador internacional desde la órbita club. "La selección es maravillosa y magnífica, pero, ¿qué le da al club? Debo admitir que el año que Alberto fue convocado de segundas nupcias al Europeo fue magnífico porque estábamos en un momento bajo, de la peor temporada y estábamos en plena construcción. Ver a Alberto ese Europeo nos ayudó mucho, la visibilidad que se le dio a nivel local, nacional e internacional para que la gente conociera lo que es. Fue un momento puntual, pero aportar a la selección no es nada útil. Suma minutos en contra del descanso, suma lesiones en contra del proyecto. Él cobra allí el sueldo del club, si se lesiona nos comemos el marrón nosotros. Si lo hace bien ya tenemos al agente pidiendo en la puerta", muy duro el presidente del Unicaja, desde la perspectiva del gestor.

"Hemos presentado un proyecto de LEB Plata y no nos han contestado. El mercadeo de plazas es algo que significa que no funciona. No puede ser que por un ayuntamiento o una empresa se compre o no una plaza. Si pretenden una Liga de menores no vale, es competir los mismos. Deben jugar con la realidad, la LEB Oro y LEB Plata. Quitas americanos, historias, la competición no es la misma. Hay un momento con los cupos. El último partido de la selección de Bélgica. Llamé a Juanma y le decía que a quién fichaba de todos los que están ahí si no fuesen cupos. Tenemos que buscar la calidad, no cupos por fuerza, que un día Europa puede decir que qué es esto de los cupos. Todo el mundo no es Mario. No voy el lunes a la Asamblea de la Federación, irá Ramón García. El proyecto es el mismo, sin soluciones", evidencia López Nieto esa regla de los cupos, el contar con hasta cuatro jugadores (cinco en BCL) de formación local, mercado que como consecuencia se acaba inflando. Estuvo muy suelto el presidente hablando del contexto actual del baloncesto español.