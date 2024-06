Abonos Unicaja 2024/25: Precios más altos y alguna clave más

En el extenso desayuno informal organizado por el Unicaja, López Nieto tocó esa campaña de abonos que ordinariamente se ejecuta por estas fechas. Para la 24/25, en el Unicaja será fantasma por cómo ha sido el colorido del Carpena durante el último curso, con la mejor afluencia de público en su historia y una Unicajamanía que sirve para poner cara al proyecto. Los malagueños van a ver al Unicaja, independientemente del rival, y el aficionado se suele marchar con buen gusto en el paladar. El presidente daba algunos apuntes. "Se van a subir algo los precios, pero seguiremos siendo los más baratos de la ACB. Prefiero la cantidad humana a la económica, que hay que buscarla para apuntalar un proyecto vivo y fuerte. Prefiero a un Carpena lleno. No vamos a aumentar el número de 9.000 abonados, hay lista de espera, porque es importante tener esa rotación de entradas. Hay peticiones de entrar. Para que haya diferente gente que pueda ir hay que limitar", detallaba López Nieto. El club sí que contempló pasar ligeramente esa barrera de los 9.000, finalmente el repetir lo que ha sido la 23/24, donde se registraron cinco aforos completos y rara vez no se rondaron los 9.500 espectadores, "en un Unicaja-Zunder Palencia o con el Falco en BCL", recordaba el presidente. Se dará algún detalle más próximamente.

"Los que tienen su abono se renueva automáticamente. Lo más importante es que vamos a estar en 9.000. No va a haber una campaña como tal. La campaña es cuando necesitamos captar, hay que cumplir con la lista de espera. No podemos ser 10.000. Hay que tener una serie de obligaciones de gente de Andalucía, que queremos ser el equipo del territorio, la gente quiere venir, pero a lo mejor vienen 15 partidos. Numéricamente es más rentable tener esas 2.000 entradas en circulación. Vamos a renovar las bajas que haya", insistía López Nieto. Por fortuna, llenar el Carpena a corto plazo no es un problema. Son ciclos y este hay que estrujarlo al máximo.

Balcerowski, caliente, caliente...

Si nada se tuerce en las próximas fechas, Olek Balcerowski será el primer fichaje veraniego del Unicaja, ya madurado desde hace semanas y que ya ha trascendido. El polaco aún está en activo, una final de Liga Griega entre Panathinaikos y Olympiacos al que le resta algún episodio. En el momento que el ejercicio acabe, los últimos trámites se acelerarán y Balcerowski ya será oficialmente jugador del Unicaja; operación que está "a falta de flecos", según López Nieto, que hablaba del pívot en su comparecencia global de la temporada, cuestionado por los temas de actualidad del club y uno de los candentes es esa planificación próxima. "Si sale del Panathinaikos, tenemos muchas opciones de que venga aquí, está la negociación muy encaminada, a falta de flecos. Llevamos muchas semanas negociando", confirmaba el presidente del Unicaja, mientras deslizaba una ligera sonrisa, en la que se puede intuir que el fichaje está atado, pero los tiempos van por delante. De momento, el confirmar continuidades, Kalinoski y Taylor anunciadas este martes, y el resto de efectivos que acaban contrato: Ejim, Thomas, Sima, Lima y Barreiro.

"Esto es una lotería, espero que no haya muchas sorpresas. Viene Tyson Pérez, alguno de los nombres que habéis apuntado tienen muchas posibilidades de venir, faltan flecos finales. Si sale del Panathinaikos, Balcerowski vendrá. Tampoco queremos decirlo mucho, llevamos tiempo intentando negociar. Si sale, que no es seguro, tiene claro que ha jugado poco y quiere venir, quiere más minutos. Le ha gustado nuestro proyecto, cree que aquí puede crecer, esperemos que se produzca, no es seguro, lo habéis dicho todo el mundo. Si sale de allí vendrá, pero hay que esperar allí al entrenador y al presidente que den el visto bueno, que sabéis cómo son", insistía López Nieto en otra de las muchas preguntas, un desayuno informal que se aproximó a la hora y donde se tocaron temas de mercado. No se esperan tantas caras nuevas, pero la futurible firma de Balcerowski da al Unicaja otra dimensión en ese juego interior. El polaco no fue convocado por Ataman en el último partido ante Olympiacos, otra señal evidente que saldrá del Pireo. El acuerdo con el Unicaja es por tres temporadas.