Luis Casimiro: "La línea exterior de Unicaja es muy peligrosa"

Luis Casimiro volverá a enfrentarse al Unicaja este fin de semana, en el que será debutará con el Coosur Real Betis, un club con el que reconoce que se se siente identificado: "Me siento bien, con un sentimiento de identidad con este club, y por tanto de pertenencia a él. Eso intento transmitirlo a los jugadores".

En frente estará el equipo de Fotis Katsikaris, al que quiere poner en un segundo plano para pensar en sus jugadores y su equipo: "En un partido como este, con la semana que estamos rehaciendo el equipo, lo más importante es estar pendientes de nuestras cosas. Lo que planteamos hacerlo bien. Luego pensaremos en las virtudes de Unicaja y taparlas. Las claves van a ser diferentes y variadas, intentar defender bien, sólidos en el rebote y en ataque tener nuestras opciones. Intentar reducir el porcentaje en la línea de tres puntos, que es muy bueno, y su línea exterior, que es muy peligrosa".

Llega en una dinámica peligrosa, con el equipo hundido en la tabla con un balance de 2-9: "Se percibe preocupación, es importante porque nos debemos responsabilizar. Tenemos que hacer un camino y lo debemos hacer sabiendo que las cosas tenemos que hacerlas bien, poner en práctica situaciones buenas, e intentar divertirnos haciendo las cosas que demandamos. El grupo se ha reactivado, está mejor a nivel mental. Las ventanas han ayudado, varios jugadores han ganado partidos. A nivel mental se han reactivado, estamos mirando hacia delante, hay que vivir el presente, intentando disfrutar de él, siendo conscientes".

"Todos los jugadores, cuando hay un cambio se reactivan, tienen ganas de agradar. La actitud ya es muy buena, me consta que era así antes. Son jugadores profesionales que trabajan bien. Su aptitud para absorber cosas nuevas es muy buena. Incorporando a los dos jugadores nuevos, ayudándoles a la adaptación, cada día mejor. Hemos hecho una semana de muy buen trabajo. Estoy satisfecho con la actitud demostrada por todos", decía sobre sus jugadores y el grupo que se ha encontrado de vuelta a Sevilla, contento además con las incorporaciones de Eulis Báez y Aleks Cvetkovic: " Nos aportan experiencia, son jugadoras que vienen jugando muchos partidos en Liga Endesa. No hay que explicarles nada, saben cómo queremos defender. Con poco que le digas entienden todo. Van a aportar experiencia, van a ayudar fuera y dentro de la pista. Ellos están enfocados en todo. Tienen talento y lo van a poner a disposición del equipo. Son jugadores que no son mediáticos pero sí van a ayudar al equipo".