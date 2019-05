Luis Casimiro analizó el partido del Unicaja ante el Montakit Fuenlabrada, se congratuló por la tercera victoria seguida y defendió a sus jugadores, especialmente a un Wiltjer que fue pitado por la afición. El técnico manchego aseguró que "fue un partido muy trabajado. En la reunión con los jugadores empecé diciéndole dos cosas: una que tuvieran buena mentalidad y que pensaran que el partido iba a ser largo. Que estuviéramos preparados para cualquier dificultad y creo que interpretamos las dos muy bien. Tuvimos buena mentalidad, supimos soportar los momentos difíciles y aunque no estuvimos bien en ataque, y más crispados de lo que deberíamos y con menos confianza, pero sí hubo sacrificio".

"Escalamos en la estadística como mucha mejor defensa. Tuvimos sacrificio para ir al rebote ofensivo cuando había fallos y es lo que nos dio el partido, ese trabajo incansable, ese sacrificio, ese ir constantemente al rebote. Un partido que se trabajó de forma dura, poniéndonos el mono de trabajo, conseguimos una victoria más y hay que estar satisfecho", decía Casimiro.

"Si hay acierto no hay rebotes", incidía el entrenador sobre ese aspecto clave en el partido: "Como hubo mucho desacierto hubo muchos rebotes. Estuvimos en ese trabajo que es de sacrificio y fe y que poco tienen que ver con la estrategia y el deseo, con el corazón. La clave fue ir. A veces hay mucho acierto y no rebote, aunque queramos. El equipo supo interpretar cuál era el trabajo, ir a por el rebote ofensivo. Y sobre todo no rendirnos y seguir adelante, que hubo momentos difíciles".

"No es normal perder balones claros, que fallemos canasta fáciles cerca del aro. Al equipo se le nota, no creo que sea frustración o crispación, pero se genera una desconfianza. Son situaciones claras y jugadores que lo suelen hacer muy bien en esas circunstancias. A pesar de no estar acertados, el equipo interpretó bien el partido, decía, al tiempo que se refería a Wiltjer: "Son buenos tiros. Es su especialidad, si mete rompe el partido. Morgan Stilma hizo un buen trabajo. Con Mathias Lessort siempre colapsamos mucho a nosotros mismos y más si no estamos acertados fallando bandejas y tiros fáciles. Así hay que volver a la fórmula de siempre, la que más rendimiento nos ha dado, con la que reaccionamos y con la que ganamos. Hizo un trabajo de muchos sacrificios, de muchos minutos y no tuvo el acierto. Es un jugador nuestro, al que queremos y deseamos que le vayan las cosas muy bien. No estuvo acertado, como otros muchos compañeros, pero seguimos trabajando y creyendo en él y es con la fórmula que me quedo. Hablé con él para darle las gracias por su sacrifico y trabajo, jugó muchos minutos, y no es fácil jugar cuando te silban. Le felicité por el trabajo que no se ve. Si esos tiros que tuvo abiertos, en los que tiene un 45% y es nuestro mejor tirador, hubiera roto el partido fácilmente. Apoyarle, en una situación difícil darle las gracias porque le necesitamos. Le queremos todo el equipo, que todo el mundo sume y tiene todo nuestro apoyo para que acabemos bien el año. Son sus tiros y es su juego".

Trató otros temas Casimiro:

Lesionados

"Mañana entrenamos y hoy no pregunté por ellos porque es un zapato en una piedra. Me acordé de los que estábamos. Mañana que entrenamos pensando en Murcia me informarán y veremos la evolución que tienen ellos. No sé cómo están".

Errores

"Los tiros que hicimos son buenos tiros, hay momentos que por circunstancias que acumulas errores y cierta desconfianza. Lo que tengo que premiar es el trabajo y el tomar buenas decisiones y hacer buenos tiros, que lo fueron la mayoría. ¿Qué teníamos que mejorar? No botar tanto, que lo hicimos mejor en el segundo tiempo. Es un deporte de habilidad, puedes influir sobre la toma de decisiones y hacer buen el trabajo. Ante un error de habilidad sólo queda aplaudir y dar confianza. Cuando Jaime falla una bandeja a derechas sólo queda aplaudir porque hicimos buen trabajo. Cuando cualquiera hace un tiro abierto sólo hay que aplaudir y si vas al rebote ofensivo es para dar las gracias. Tenemos que entender que es un juego de habilidad y nunca se puede castigar mostrando desconfianza. Sabemos que hacemos un buen trabajo y tener confianza para ello".

Murcia

"Si predicamos valores hoy tuvimos humildad y respeto. Si miramos la clasificación nos estamos engañando, no es la realidad. ¿Murcia? Más de lo mismo, un equipo super presionado, que se juega la vida y ya ve pocas oportunidades de salvar los muebles. Tenemos que salir preparados para encontrarnos a un equipo al 200% de actitud, nuestro trabajo es igualar eso".

Morgan Stilma

"Buen trabajo defensivo, buen trabajo rebotador y desconfiado en el tiro. Son casi nueve minutos de trabajo sólido en un momento bueno. No noté que estuviese un niño, sí otro compañero más ayudando".