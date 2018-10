Casimiro: "Decir que defendemos mal porque nos hacen 80 puntos es muy pobre"

Luis Casimiro compareció en la sala de prensa del Carpena antes del partido de este martes ante el Unics de Kazán (20:45 horas, Teledeporte). El entrenador manchego y su equipo acumulan cuatro victorias seguidas y la sensación en el ambiente es de satisfacción y optimismo. El técnico le da importancia a un duelo de máxima exigencia.

"El Unics tiene potencial económico y lo demuestra con la contratación de jugadores muy importantes que demuestran que están en un gran equipo, juegan bien, no pierden en la Eurocup. Le han ganado a Lokomotiv el último partido jugando muy bien... Tiene mucho potencial y muy buenos jugadores", diseccionaba Casimiro al rival: "Por estilo de juego no se parece a nosotros. Tienen diversidad, no sólo un foco de anotación. McCollum, Smith, Morgan, que es el máximo anotador de la competición. También Ndour... Tiene mucha peligrosidad en muchas zonas, pueden repartir puntos y no saber dónde te vienen".

La ausencia de Alberto Díaz ha propiciado un cambio de roles en el equipo, como admitió Casimiro: "Hay jugadores que suben en minutos, queda la posibilidad de minutos vacantes como escolta-alero, al ocupar Jaime el puesto de base, con toda normalidad. El único partido que jugamos así dimos una buena respuesta. Hay rotaciones en algunos partidos de 11 y en otros de 10. La idea es meter más gente, cuantos más mejor, pero depende de los partidos, de cómo vamos. De la confianza de ida y vuelta y el trabajo más el rendimiento", señaló el entrenador.

"No espero más, están todos bien", incidió sobre el estado colectivo del equipo: "Ellos lo hacen lo mejor posible, están al máximo. Hay que hacer nuestro trabajo, saber leer cada partido. Leer la ventaja en cada momento, en cada partido. Jaime, Shermadini, Sasu, Kyle, Dragan... Cada uno puede tener la capacidad de desequilibrar.

. No será algo preestablecido, irá en función del rival, de los quintetos, de la inspiración... Lessort también ha tenido momentos brillantes. Se reparte en función de la lectura que hacemos el partido, dónde tenemos las ventajas. Lo bueno es que hay muchos jugadores en dobles dígitos, como en Manresa. A veces destaca uno, pero es labor de equipo".

Cuestionado por el gran partido de Wiltjer en tierras catalanas, Casimiro comentaba que "hay veces que en los entrenamientos tiene rachas de aburrir. Tiene esos momentos en que parece que es una seda. Hay entrenamientos de una brillantez tremenda. Mete de tres, hace alguna jugada a una mano que aún no ha mostrado en los partidos. Tiene un gran tacto, con medias vuelta de poste, medias entradas, el paso atrás... Es una mano privilegiada. Como buen anotador, tendrá momentos en que parezca que no puede fallar y habrá días en que no tenga tanto acierto", advirtió el entrenador, que piensa en cuál sería el ideal: "Deberíamos buscar la regularidad, no sólo él, en los minutos en cancha. Nos daría una gran solidez. No es fácil encontrar sitio y momentos, un estilo de juego. Cada vez más él y Brian serán más constantes".

Ser líder o no de la primera fase no es algo que preocupe excesivamente a Casimiro: "La Eurocup me demuestra que es larga, hay que caminar por ella sin sobresaltos, ganando partidos, hacernos fuerte en casa es importantísimo. Creo que es muchísimo más importante ser primero en la segunda fase, eso te hace tener factor cancha en las eliminatorias. Estamos en los inicios y hay que jugar con máxima ambición. El rival nos debe motivar, va invicto. No tanto por ser primeros de grupo, sino por crecer. Hay que ganar confianza en ti mismo y también demostrar al resto", dijo al tiempo que fue cuestionado por la clasificación en ACB: "La firmaría, pero no sirve para mucho más. Estamos bien, cogiendo cosas, de trabajo, conceptos y equipo que debemos ir desarrollando. Tenemos margen para ir haciéndolo mejor".

Fue cuestionado Casimiro sobre la parcela defensiva del equipo. "Si nos engañamos por puntos encajados, me parece un argumento pobre", aseguró destacando la labor atrás de su equipo: "Por ejemplo, en Manresa hacemos un tercer cuarto perfecto en defensa. Se ha hablado mucho de los 36 puntos, pero no de la defensa. Cuando analicemos nuestra defensa por el número de posesiones, entonces bien. Decir que defendemos mal porque nos hacen 80 puntos es muy pobre. Si hablamos de puntos encajados por posesión, es mejorable, pero estamos en mejor defensa que por esos 80 puntos que recibimos casi a diario".

Ahondó Casimiro en este concepto: "Depende del equipo contra el que juegues hay más números de posesiones y posibilidades de anotar. Cuando el equipo rival va en tu estilo de juego, como el Madrid, hay más posesiones, más defensas, más porcentajes... Hay más guarismos. Va en función de esto".