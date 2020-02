"Luis Casimiro es un pedazo de entrenador"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, analizó su próximo partido en la Copa del Rey contra el Unicaja: "La repercusión que tiene es muy distinta, pero sobre todo es nuestra afición. Tenemos que tener las ideas bien claras de que no hemos venido aquí a pasarlo bien, hemos venido a hacer un trabajo, un trabajo que será duro, difícil. El rival y los condicionantes que tenemos alrededor del rival, por ser el equipo de casa, no son sencillos de superar, pero cuando el reto es mayor siempre aparecen los grandes hombres y es el momento de grandes hombres".

En lo referente al capítulo de bajas, Fisac no resaltó problema alguno,perosí recalcó lo especial de la cita malagueña: "Los que tenemos, estamos bien. No hubo percances en la última sesión, los que estamos aquí estaremos al cien por cien. La Copa es otro mundo, ya veis, ¿Cuándo os habéis juntado vosotros [los periodistas] tanto tiempo, tantos distintos? La Copa no tiene nada que ver, aquí el que piense que si hemos ganado antes o perdido en el partido anterior, si hemos hecho un buen resultado contra ellos... no sirve. La Copa es otro mundo, es afición, baloncesto puro, la Copa es sentimiento, no tiene nada que ver. La Liga es clasificacion. Son partidos distintos, la experiencia suele contar bastante y el equipo que suele tener esa tranquilidad para poder meter mejor o tener mejor porcentaje es el que se suele llevar este tipo de partidos".

El entrenador del Zaragoza también alabó el juego interior de los malagueños: "Para mí Unicaja es un equipo muy completo. La gente de dentro, gente como Carlos Suárez tienen un poderío importante. Thompson, Elegar, Guerrero, los cinco que actuan por dentro son grandísimos jugadores.

Preguntado por si ve favoritos, Fisac quiso dejar clara su postura: "Eso es lo que os gusta a los medios. Pero nosotros vivimos de nuestro trabajo no vivimos de las etiquetas. Que pongan etiquetas me parece bien, pero lo que no me gusta en esta vida es engañar a nadie. No es una cuestión de ser tercero o ser el puesto 12. Se trata de lo que podemos dar cada uno, cada uno tiene sus posibilidades y sus ventajas. no es una cuestión de etiquetas".

Preguntado por las declaraciones de Luis Casimiro en la previa del choque, Fisac no quiso avivar la polémica: "Estamos hablando de dinero o de baloncesto. En baloncesto cualquiera puede ganar, le respondí bien?. Luis es un pedazo de entrenador, tiene muchas tablas y experiencia, cada uno interpreta ls cosas como quiere. Vuelvo a repetir: hablamos de baloncesto o de dinero? Cada uno puede interpretar las cosa como quiere. Luis es un pedazo de entrenador y ahí lo vemos, es uno de los pocos que hay que sin ser Madrid o Barcelona ha ganado la Liga. Así que chaupeau por Luis Casimiro".

El técnico de los zaragozanos reconoció que conoce el entorno de la Costa del Sol y acabó hablando sobre la motivación en el torneo copero: "Suelo venir en verano, tengo familia y mis 15 días de verano suelen ser en Benalmádena, nada me es extraño aquí. Suele ser sol, alegría y felicidad y a eso venimos. No soy del pasado, el pasado es algo que es bueno para aprender como lectura, pero no te sirve para mejorar como presente. El que no esté motivado para jugar una Copa del Rey lo que tiene que hacer es marcharse a su casa".