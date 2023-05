Maratón del Bonn antes de la Final Four de la BCL

El Telekom Baskets Bonn tiene una semana bastante ajetreada. Tras jugar el sábado, el rival del Unicaja en las semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League disputó un partido este martes, lo hará el jueves y también el domingo para recuperar partidos atrasados y cubrir la fecha de la Final Four en la Liga de Alemania, como ocurre con el Unicaja-Manresa.

El Bonn se dio un festín en su visita al Gottingen (60-95) que le permite seguir liderando la competición alemana. TJ Shorts (17 puntos, ocho asistencias y dos robos) y Tyson Ward (17 puntos y cinco rebotes) fueron los máximos anotadores del equipo alemán, con 15 puntos de Malcolm y 11 de Hawkins.

El cuadro alemán tiene un balance de 30-2 y esta semana acabará jugando los partidos de la temporada regular que le quedan, este jueves (20:30 horas) ante el Bamberg y el domingo ante el Ulm (15:00) en el que juega el español Juan Núñez. Una victoria más le garantizaría el primer puesto en la temporada regular porque tiene el average ganado al Alba Berlín (30-3).

Su entrenador, Tuomas Iisalo (40 años), es uno de los más prometedores del concierto europeo. "Este grupo de jugadores es especial, es diferente, no habíamos tenido nada igual. Es muy hambriento, tenemos retos constantes y no hay un jugador egoísta. Nadie se molesta porque otro jugador anote más, no hay egoísmo, se juega para que el equipo gane, unos juegan para otros, no se sabe quién va a tener su gran noche. Hasta ahora hemos competido siempre y queremos hacerlo en estos dos partidos. El coach ha conseguido crear una gran química", señala Savo Milovic, general manager del Bonn, que cuando habla parece que está describiendo al Unicaja en el sentido del gran grupo humano que señala como clave para la gran marcha de su equipo.