"Monster mentality", el secreto del Bonn, rival del Unicaja en la Final Four de la BCL

Savo Milovic (Bar, Montenegro, 1986) era un escolta que realizó su carrera básicamente entre Alemania y Eslovenia. Desde hace dos años es el general manager de uno de los equipos que más ha deslumbrado esta temporada en Europa, el Telekom Baskets Bonn, que llegó ha encadenar casi una veintena de victorias. Y será el rival del Unicaja en las semifinales de la Final Four el próximo 12 de mayo a las 20:30 horas en el Martín Carpena.

Tras el sorteo realizado en el Museo Picasso, Milovic atendió con amabilidad a Málaga Hoy para hablar del enfrentamiento que habrá en poco más de dos semanas entre dos equipos que han perdido sólo dos partidos cada uno en la competición europea. "Estamos felices, es un reto para nosotros. Cuando empezamos la temporada sentíamos que teníamos un grupo especial de jugadores, un gran grupo de personas y un magnífico staff liderado por un gran entrenador. Después de la primera ronda veíamos que podíamos hacer cosas muy interesantes en la BCL. Estábamos en un grupo muy difícil y acabar el Round of 16 sin ninguna derrota fue impresionante para nosotros. Y después demostramos que somos capaces de sobreponernos a los golpes, tras perder el primer partido en casa ante el Strasbourg supimos remontar con enorme carácter, el entrenador lo definió como "monster mentality". Y seguiremos igual. Confiamos en nosotros, no tenemos nada que perder, somos como los novatos aquí, es nuestra primera vez. Es un duelo impresionante ante un equipo como el Unicaja, con su gente a favor, pero estamos muy ilusionados por jugarlo", explicaba Milovic.

Su entrenador, Tuomas Iisalo (40 años), es uno de los más prometedores del concierto europeo. "Este grupo de jugadores es especial, es diferente, no habíamos tenido nada igual. Es muy hambriento, tenemos retos constantes y no hay un jugador egoísta. Nadie se molesta porque otro jugador anote más, no hay egoísmo, se juega para que el equipo gane, unos juegan para otros, no se sabe quién va a tener su gran noche. Hasta ahora hemos competido siempre y queremos hacerlo en estos dos partidos. El coach ha conseguido crear una gran química", señala Milovic, que cuando habla parece que está describiendo al Unicaja en el sentido del gran grupo humano que señala como clave para la gran marcha de su equipo.

"Es difícil decirlo", refiere el montenegrino cuando se le pregunta por el favoritismo del Unicaja. "Juegan en casa, ante su afición. Podría ser el favorito después de esta gran temporada y de ganar la Copa del Rey, pero también tienen la presión, a veces jugar en estas situaciones no es sencillo".

"Sí, TJ Shorts es tan bueno como parece"

"Sí, es tan bueno como parece", responde Milovic cuando se le pregunta por TJ Shorts, el menudo base zurdo de 1.75 metros que es la mano que mece la cuna del Bonn. Es un jugador eléctrico que muy probablemente será el MVP de la competición, promediando más de 18 puntos y siete asistencia. "Es un profesional increíble, vive para el baloncesto, está muy concentrado en su carrera y en dar el siguiente paso en ella. Es un líder silencioso", le elogia su director deportivo, que da algunos detalles reveladores de la personalidad del jugador de 25 años: "Es un gran, gran, jugador, pero tiene muchos registros. En el partido contra Manresa demostró lo grande que es. El Manresa ordenó caja y uno contra él los 40 minutos, hasta entonces llevaba 25 puntos por partido cada noche. Hizo sólo dos tiros en el primer tiempo, buscó siempre la mejor opción, repartió juego y ganamos el partido. Demostró lo grande que es".

Calcula el Bonn que habrá entre 200 y 300 seguidores en Málaga para la Final Four, menos de los 567 que le correspondían por ley, aunque hay fiebre en la antigua capital de Alemania por su equipo. Milovic da algunas claves de lo que puede ser el partido para acceder a la final de la BCL. "El Unicaja tiene mucha experiencia, tiene jugadores en cada posición que han jugado al máximo nivel. Un gran entrenador, es una temporada excepcional la que están haciendo. Tienen un gran ritmo de juego, tenemos un enorme respeto por el Unicaja, tenemos que parar al chico montenegrino (risas, en referencia a Perry). Es uno de los equipos que más gusto da ver en Europa esta temporada. Será un partido muy interesante, a los dos equipos nos gusta jugar con un ritmo muy alto, con muchas opciones, tiros abiertos. Espero que los dos equipos lleguemos sanos y con todos los jugadores y veamos un gran espectáculo", cerraba el director deportivo de una de las revelaciones de la temporada en Europa mientras emplazaba a dos semanas vista.